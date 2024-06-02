快訊

中市宮廟至嘉縣梅山玉虛宮進香 男乩身突倒地送醫不治

MLB／山本由伸好投第6勝到手 大谷百轟百盜追上鈴木一朗

女騎士立中柱方式引兩派人戰翻「不可能」 台北人笑了：機車族必備技能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羅東運動公園魚群暴斃飄惡臭 議員批：光撈魚屍無法解決

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東運動公園虹明湖的水質顏色，讓人覺得不理想。圖／教育處提供
羅東運動公園虹明湖的水質顏色，讓人覺得不理想。圖／教育處提供

縣民運動與外地遊客經常前往的羅東運動公園最近飄散惡臭，虹明湖出現大量魚群暴斃導致，宜蘭縣立體育場每天派人去撈魚屍，但民眾受不了臭味貼臉書抱怨。縣議員批評管理單位，撈魚屍只能治標不治本，必須提高水中溶氧量才是辦法。

縣立體育場表示，出現死魚後，請動植物防疫所前來抽驗水質是正常的，有可能是季節變化、溶氧消耗大，水中氧氣不足造成魚群死亡，日後會研擬裝設淨化水質的設備。

羅東運動公園面積近50公頃，很多人喜歡坐在虹明湖畔聊天、喝咖啡，偶爾也有表演，虹明湖算是羅運的主要人潮集中區；但日前就有晨運民眾在虹明湖附近聞到臭味，昨天有人被臭味薰到受不了，忍不住po網「久久沒去羅東運動公園，結果現在變這樣哦，超級臭的」。

底下一堆網友留言，「真的很臭，到處都是」「死魚好多，可能被下藥」「四周環境真的很糟⋯⋯步道也是」「上次去…小黑蚊很多，已經不敢去了」「原本水質不佳的魚池，因連日陰天、低氣壓，容易引起魚隻缺氧造成大量死亡！」還有網友tag經常會到羅東運動公園晨運的陳鴻禧縣議員。

陳鴻禧表示，4天前就出現死魚，數量愈來愈多，真的很臭，他有向縣府主管單位了解，雖然虹明湖有抽取湧泉水換水，但可能是曝氣設備壞了，沒有辦法打氧氣進水中，派人撈魚治標不治本。

縣立體育場表示，最近因受到季節氣候變化大，湖水水溫變化大，而且陣雨造成有機物沖刷，增加微生物分解，以致溶氧消耗大，氧氣不足導致魚隻死亡；目前採取的作法是每天觀察虹明湖水位，定時抽水補充，同時也研擬裝設淨化設備改善，透過人工與機械設備達到水質淨化。

宜蘭縣立體育場派人撈魚屍，每天觀察虹明湖水位。圖／教育處提供
宜蘭縣立體育場派人撈魚屍，每天觀察虹明湖水位。圖／教育處提供
宜蘭縣立體育場派人撈魚屍，每天觀察虹明湖水位。圖／教育處提供
宜蘭縣立體育場派人撈魚屍，每天觀察虹明湖水位。圖／教育處提供
羅東運動公園人潮聚集區的虹明湖附近，出現大量魚屍，飄散惡臭。圖／翻攝自宜蘭知識+
羅東運動公園人潮聚集區的虹明湖附近，出現大量魚屍，飄散惡臭。圖／翻攝自宜蘭知識+

水質 羅東 運動

延伸閱讀

中壢運動公園蓋大巨蛋？張善政：要平衡開發營運成本

精選宜蘭羅東「5間優質親子飯店」！近羅東夜市，家庭入住首選

「羅東林場回顧與前瞻論壇」開放報名 全程參與送限量贈品

中壢老街溪大量魚群暴斃飄惡臭 可能原因曝光

相關新聞

羅東運動公園魚群暴斃飄惡臭 議員批：光撈魚屍無法解決

縣民運動與外地遊客經常前往的羅東運動公園最近飄散惡臭，虹明湖出現大量魚群暴斃導致，宜蘭縣立體育場每天派人去撈魚屍，但民眾...

罷免謝國樑連署破萬 黃健庭批荒謬

罷免基隆市長謝國樑連署已破萬份，國民黨秘書長黃健庭昨到基隆批罷免案很荒謬，很多基隆市民不以為然，就跟要罷免新北市長侯友宜...

基隆推特需牙科醫療 患者不用再奔波雙北

對身障或罕病者而言，看牙治療的過程中，患者需要穩定配合醫師才能進行治療，基隆市府推出特需者牙科醫療計畫，今年將投入160...

花蓮訂房率不到1成 振興補助來了

中央振興花蓮觀光補助方案昨開跑，凌晨就發生規模5.5地震，影響民眾遊花蓮意願，6月訂房率只有1成，鳳林鎮的丘丘．森旅宣布...

萬人單車環台 交長鯉魚潭領騎

響應世界自行車日，交通部及全台9縣市昨天舉辦萬人全台環騎，主場活動在花蓮鯉魚潭風景區辦理，交通部長李孟諺等人領騎，從鯉魚...

影／山區大雨！蘇花公路泥流落石阻路 10車受困隧道、人群中有嬰兒

花蓮近日多雨，台9線蘇花公路164.4公里、163.3公里處發生落石、土石流溢滿路面，交通受阻，崇德隧道有10多輛車子苦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。