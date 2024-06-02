羅東運動公園魚群暴斃飄惡臭 議員批：光撈魚屍無法解決

縣民運動與外地遊客經常前往的羅東運動公園最近飄散惡臭，虹明湖出現大量魚群暴斃導致，宜蘭縣立體育場每天派人去撈魚屍，但民眾受不了臭味貼臉書抱怨。縣議員批評管理單位，撈魚屍只能治標不治本，必須提高水中溶氧量才是辦法。

縣立體育場表示，出現死魚後，請動植物防疫所前來抽驗水質是正常的，有可能是季節變化、溶氧消耗大，水中氧氣不足造成魚群死亡，日後會研擬裝設淨化水質的設備。

羅東運動公園面積近50公頃，很多人喜歡坐在虹明湖畔聊天、喝咖啡，偶爾也有表演，虹明湖算是羅運的主要人潮集中區；但日前就有晨運民眾在虹明湖附近聞到臭味，昨天有人被臭味薰到受不了，忍不住po網「久久沒去羅東運動公園，結果現在變這樣哦，超級臭的」。

底下一堆網友留言，「真的很臭，到處都是」「死魚好多，可能被下藥」「四周環境真的很糟⋯⋯步道也是」「上次去…小黑蚊很多，已經不敢去了」「原本水質不佳的魚池，因連日陰天、低氣壓，容易引起魚隻缺氧造成大量死亡！」還有網友tag經常會到羅東運動公園晨運的陳鴻禧縣議員。

陳鴻禧表示，4天前就出現死魚，數量愈來愈多，真的很臭，他有向縣府主管單位了解，雖然虹明湖有抽取湧泉水換水，但可能是曝氣設備壞了，沒有辦法打氧氣進水中，派人撈魚治標不治本。