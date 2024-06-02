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萬人單車環台 交長鯉魚潭領騎

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
觀光署響應世界自行車日舉辦全台環騎，主場活動昨在花蓮縣鯉魚潭登場，交通部長李孟諺（左）等人領騎。記者王燕華／攝影
觀光署響應世界自行車日舉辦全台環騎，主場活動昨在花蓮縣鯉魚潭登場，交通部長李孟諺（左）等人領騎。記者王燕華／攝影

響應世界自行車日，交通部及全台9縣市昨天舉辦萬人全台環騎，主場活動在花蓮鯉魚潭風景區辦理，交通部長李孟諺等人領騎，從鯉魚潭出發，經過原鄉部落、發電廠、大圳等景點，共享美景。

聯合國將每年6月3日訂為世界自行車日，推廣騎乘自行車運動，台灣從2019年起年年響應，交通部觀光署昨天舉辦「全台環騎」活動，有46段環台路線、國家風景區等多元路線同步串聯，包含交通部及花蓮縣、台北市、新北市等9縣市政府、車友共襄盛舉。

主場活動昨早在花蓮壽豐鄉鯉魚潭風景區舉行，玉里鎮總頭目陳昌生帶領祈福後，李孟諺、交通部次長陳彥伯、觀光署長周永暉等人與200多位騎士一同出發，途經原鄉部落、初英發電廠及吉安大圳等景點，騎行23公里。

「走路太慢、開車太快，騎自行車體驗剛剛好」李孟諺說，台灣真的很美，值得細細品嘗，並說花蓮觀光旅遊口訣就是「1鎮2潭3里群山及農場」，1鎮就是慢城鳳林鎮，是觀光署票選的十大國際經典小鎮之一，2潭是七星潭和鯉魚潭，3里是玉里、富里和東里自行車道，花蓮還有群山及多樣化的親子休閒農場，邀國人到花蓮旅遊。

觀光署表示，活動全台總計超過萬人參與，透過台灣廠商自行車開發的App記錄全台騎乘軌跡，將串聯成果分享到全世界。

交通部長 自行車 花蓮

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