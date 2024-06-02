花蓮訂房率不到1成 振興補助來了

中央振興花蓮觀光補助方案昨開跑，凌晨就發生規模5.5地震，影響民眾遊花蓮意願，6月訂房率只有1成，鳳林鎮的丘丘．森旅宣布暫停營業，是震後停業的第12家旅宿，業者苦撐，並感嘆還看不到振興效益；交通部長李孟諺昨說，會視後續訂房旅遊狀況調整。

「花蓮準備好了。」李孟諺昨在花蓮表示，花蓮的國旅補助昨開跑，平日最高補助1000元、假日500元，團客每團補助2萬，還有台灣好行可免費搭乘，蘇花公路也可通行大客車、大貨車，各方面條件都準備好了，雖然還有餘震，但是安全的，花蓮已從震後準備好，隨時歡迎國內外觀光客來旅遊。

不過，昨天清晨又發生5.5地震，全台有感，讓遊客卻步，旅宿業統計6月訂房率仍不到1成，端午3天連假也不好，暑假也不樂觀。丘丘．森旅撐不下去，在官網表明因為地震衝擊，7月1日起暫停營業，「希望花蓮不再有災難」。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，這兩天都有規模不小的餘震，讓遊客卻步，即使振興方案昨上路，訂房率仍不見起色，6月只有8%。丘丘．森旅已是地震後花蓮第12家停業的旅宿。

李孟諺說，補助方案才開始，會視後續旅遊訂房狀況再調整，也透過辦活動吸引旅客到花蓮旅遊。有旅宿業者感謝中央補助，也理解餘震不斷、交通不便，確實不易吸引人潮，只希望中央能夠補助營運成本，協助業者度過難關。

除了國旅補助，觀光署加碼昨起至12月31日，持電子票證搭乘台灣好行310太魯閣線、304洄瀾東海岸線、303縱谷花蓮線及309玉長豐濱線，均可免費，其中310、303、309採現場排隊免費搭乘，304洄瀾東海岸線為郵輪式公車，一天僅兩班次且是中型巴士，座位數有限，搭乘時以預約座位並付費的旅客優先上車，有空位才提供給現場排隊的旅客，不售站票。