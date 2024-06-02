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基隆推特需牙科醫療 患者不用再奔波雙北
對身障或罕病者而言，看牙治療的過程中，患者需要穩定配合醫師才能進行治療，基隆市府推出特需者牙科醫療計畫，今年將投入1600萬元，委由一家專業醫院診所，強化特殊牙醫診療設施設備等，讓在地醫師也能提供麻醉及搭配適當牙科使用設施設備診療，不用遠赴雙北奔波。
本報曾報導特需醫療困境，基隆政策大使楊寶楨說，盡管基隆市的牙科資源能滿足大多數市民的基本需求，但對於有特殊條件的市民來說，仍需更多人性化的考量。此計畫涵蓋牙科設施的升級、專業醫護人力的支持，並將設有專職人員協調服務和進行機構的口腔衛生訪視。預計第一年投入1600萬元經費，後續逐年推動。
衛生局長張賢政表示，基隆市在提供特殊牙醫服務方面面臨諸多挑戰，如設備和空間的限制，以及專業人力的不足。計畫內容將強化特殊牙醫診療設施設備、補助專業人力服務費用、專聘服務個案轉介聯繫溝通、外展協助住宿式機構住民口腔衛生訪視、專聘顧問團隊輔導與醫療學習。
特殊教育學校家長會副會長彭芬蓮說，特殊教育學生對牙科治療中一些常見環境，如牙科鑽聲，可能感到特別恐懼，因此這些診室需要裝備舒眠麻醉等專業設施。
基隆市牙醫師公會理事長蔡志明表示，今年市長特別委請牙醫師公會在特需方面努力，會全力配合。
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