罷免謝國樑連署破萬 黃健庭批荒謬

罷免基隆市長謝國樑連署已破萬份，國民黨秘書長黃健庭昨到基隆批罷免案很荒謬，很多基隆市民不以為然，就跟要罷免新北市長侯友宜一樣，沒有正當性。新北市長侯友宜罷免案爆內鬨而停止，民進黨新北市長熱門人選的立委蘇巧慧表示，國民黨立院黨團上周討論修選罷法，國民黨想把罷免門檻提高，藉此維護現有多數權力，人民看在眼裡會更厭惡擴權行為。

黃健庭昨到基隆座談時提及，謝市長依法做該做的事，出發點都是在維護基隆市、基隆市民的權益，這樣也可以被發動罷免？選罷法修得很離譜，好不容易這麼高的票數選上，用這麼低的票數就可以罷免，現在的法律就是這樣。

黃健庭表示，很多基隆市民對於發動罷免不以為然，網路上的人不一定是基隆市民，他們在新北也說要罷免侯友宜，現在也搞不下去取消了，為什麼？因為罷免沒有正當性，沒有辦法獲得多數人的認同。謝國樑也到場，被問到罷免案他沒有進一步說明。

民進黨新北市長熱門人選的立委蘇巧慧昨參加活動時表示，對於發起民團中有私人糾紛表示遺憾，但也更看出確實是人民發起。另外，國民黨立院黨團上周討論修選罷法，蘇也批國民黨不思反省，還想把罷免門檻提高，藉此維護現有多數權力，人民看在眼裡會更厭惡擴權行為。

蘇巧慧指出，國民黨透過修選罷法限制、箝制人民對於民意代表的意見，會變成是在一年內沒有辦法就罷免議題提議，這就是限制討論連署，並且還要求未來罷免票數要高於原當選票數，這擺明就是把罷免門檻提高，以維護他們自己現在的多數權力，相信人民都看在眼裡，反而會更厭惡這種擴權行為。