影／山區大雨！蘇花公路泥流落石阻路 10車受困隧道、人群中有嬰兒

花蓮近日多雨，台9線蘇花公路164.4公里、163.3公里處發生落石、土石流溢滿路面，交通受阻，崇德隧道有10多輛車子苦等通車，公路局表示，人員機具已趕抵現場，預計半小時可以排除。

花蓮一名莊姓男子今晚從台北開車回家，在山區遇到大雨，晚間8時許經過164.4公里崇德段時，發現前方路面溢滿泥流，他在現場等了一會兒，聽到土石沖刷聲音，擔心災情擴大，退回相距約1公里的崇德隧道等待。

莊姓男子說，和他一樣在隧道內等待的車輛約有10幾台，其中還有大人抱著小嬰兒，等待過程中，他發現隧道口也有一些落石；晚間9時許雨勢已經轉小，有看到工程人員到場。