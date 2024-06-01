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影／山區大雨！蘇花公路泥流落石阻路 10車受困隧道、人群中有嬰兒
花蓮近日多雨，台9線蘇花公路164.4公里、163.3公里處發生落石、土石流溢滿路面，交通受阻，崇德隧道有10多輛車子苦等通車，公路局表示，人員機具已趕抵現場，預計半小時可以排除。
花蓮一名莊姓男子今晚從台北開車回家，在山區遇到大雨，晚間8時許經過164.4公里崇德段時，發現前方路面溢滿泥流，他在現場等了一會兒，聽到土石沖刷聲音，擔心災情擴大，退回相距約1公里的崇德隧道等待。
莊姓男子說，和他一樣在隧道內等待的車輛約有10幾台，其中還有大人抱著小嬰兒，等待過程中，他發現隧道口也有一些落石；晚間9時許雨勢已經轉小，有看到工程人員到場。
公路局東區養護分區南澳工務段表示，蘇花公路晚間有兩處落石，包括164.5公里處及163.3公里處，工程人員已經抵達現場，預計晚間10時許可以排除，恢復通行。
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