宜蘭礁溪知名蔥油餅前豎牌「科技執法」 警：下半年才啟用

宜蘭礁溪鄉知名蔥油餅店前出現「科技執法」的牌子，民眾緊張以為又要當心荷包，也有人認為杜絕亂停車是好事。警方指出，目前有6處新增的科技執法點正在施工，施工、驗收到啟用還要一段時間，預計8、9月後才會實施，公告實施前也會再宣導。

礁溪路四段與育才路口靠近礁溪國小、礁溪車站，路口的蔥油餅店是重要觀光地標，每每大排長龍。近日路口掛起了「科技執法違規取締」牌子，民眾看到後相當緊張，有人表示「科技搶錢來臨」、「沒多久全台灣都要科技執法」，也有人認為終於可以解決違停問題，「早該整頓了」。

宜蘭縣警局交通隊表示，目前縣內施工增加的科技執法共6處，分為2個階段施工，第一階段施工4處、第二階段2處，施工完成還要驗收，啟用前也會再行宣導、預公告、公告，啟用時間估計要等到8、9月之後，請民眾不用過度擔心，也可以提前做好準備。

本次預計新增的科技執法路段與取締項目如下：礁溪路四段與育才路口，取締闖紅燈、不依標誌行駛、違規停車、不禮讓行人；宜蘭市中山路五段與環市東路口，取締闖紅燈、不依標誌行駛、超速；羅東鎮復興路仁愛路與河濱路口，取締闖紅燈、禁行大貨車。