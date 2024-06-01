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宜蘭礁溪知名蔥油餅前豎牌「科技執法」 警：下半年才啟用

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
將新增科技執法的地點是觀光人潮路口，民眾對科技執法的意見呈兩極分布，有人覺得是科技搶錢，有人認為有效抑制交通亂象是好事。記者陳敬丰／攝影
將新增科技執法的地點是觀光人潮路口，民眾對科技執法的意見呈兩極分布，有人覺得是科技搶錢，有人認為有效抑制交通亂象是好事。記者陳敬丰／攝影

宜蘭礁溪鄉知名蔥油餅店前出現「科技執法」的牌子，民眾緊張以為又要當心荷包，也有人認為杜絕亂停車是好事。警方指出，目前有6處新增的科技執法點正在施工，施工、驗收到啟用還要一段時間，預計8、9月後才會實施，公告實施前也會再宣導。

礁溪路四段與育才路口靠近礁溪國小、礁溪車站，路口的蔥油餅店是重要觀光地標，每每大排長龍。近日路口掛起了「科技執法違規取締」牌子，民眾看到後相當緊張，有人表示「科技搶錢來臨」、「沒多久全台灣都要科技執法」，也有人認為終於可以解決違停問題，「早該整頓了」。

宜蘭縣警局交通隊表示，目前縣內施工增加的科技執法共6處，分為2個階段施工，第一階段施工4處、第二階段2處，施工完成還要驗收，啟用前也會再行宣導、預公告、公告，啟用時間估計要等到8、9月之後，請民眾不用過度擔心，也可以提前做好準備。

本次預計新增的科技執法路段與取締項目如下：礁溪路四段與育才路口，取締闖紅燈、不依標誌行駛、違規停車、不禮讓行人；宜蘭市中山路五段與環市東路口，取締闖紅燈、不依標誌行駛、超速；羅東鎮復興路仁愛路與河濱路口，取締闖紅燈、禁行大貨車。

另外3處如下：蘇澳鎮中山路一段與蘇港路口，取締闖紅燈、不依標誌行駛、不禮讓行人；頭城鎮外澳慶天宮前，取締闖紅燈、超速；頭城鎮濱海路與烏石港路口，取締闖紅燈、不依標誌行駛、不禮讓行人、超速。

宜蘭將新增6處科技執法地點，包含礁溪路四段與育才路口，預計今年8、9月後實施。記者陳敬丰／攝影
宜蘭將新增6處科技執法地點，包含礁溪路四段與育才路口，預計今年8、9月後實施。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 標誌 科技執法 行人

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