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青鳥行動催出罷樑連署破萬還差4萬 謝國樑：專心市政

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑說，現在一切都以專注在市政為主，做好市政工作，其他的他真的不敢說太多。記者游明煌／攝影
市長謝國樑說，現在一切都以專注在市政為主，做好市政工作，其他的他真的不敢說太多。記者游明煌／攝影

山海公民拆樑行動志工今晚在基隆公車循環站進行「快閃連署」小蜜蜂，號召民眾連署，行動小組今晚表示，罷免市長謝國樑第二階段連署，這幾天因青鳥行動受到矚目，連署人數倍增，目前已破萬份，尚差目標5萬份約近4萬份。市長謝國樑說，現在一切都以專注在市政為主，做好市政工作，其他的他真的不敢說太多。

「山海公民拆樑行動」公民團體發起罷免基隆市長謝國樑行動，本月11日起展開第二階段連署，多個連署站不少民眾連署，但後來有淡了下來，目標是在2個月內拚5萬份。第二階段門檻要達3萬792人，就能進入第三階段投票。

拆樑行動發言人李宴蓉說，這幾天青鳥行動後增加很多，讓台灣民眾注意到基隆正在進行罷免謝國樑連署，目前又熱起來，已破萬份，但距離5萬份目標還差近4萬份，在青鳥行動中，很多基隆人力挺支持，當場連署，因此進帳不少。

李宴蓉表示，除了連署站點外，這幾天都有「快閃連署小蜜蜂」，鎖定人潮多的交通站點宣傳連署，引起市民關注。今晚在基隆公車循環站設快閃連署小蜜蜂，志工以大聲公宣傳，呼籲民眾參與連署，有人來現場繳交連署書，也有人現場就簽了。還有人說，沒去立法院參加，今天特別來連署。

拆樑小組表示，明天上午會在基隆市信義區信義市場、暖暖源遠市場，下午在暖暖區碇內街東碇路口、台北大鎮、幸福華城等「快閃連署小蜜蜂」，請大家前往連署。

針對罷免案，市長謝國樑今天受訪時回應說，現在一切都以專注在市政為主，做好市政工作，其他的他真的不敢說太多，6、7月會有很多很有趣的活動。

快閃 謝國樑

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