議員促重心放基捷 謝國樑：盼任內動工

捷運經費基隆負擔額從48億暴增到72億，民進黨議員昨聯合質詢，認為在4年花27.5億送青年電動車，是「煙火式政策」，發完什麼都沒有，希望重心放在捷運。謝國樑表示，電動車有財源發放，捷運則由捷運基金付工程款，盼基隆捷運在任內動工。

綠議員要求政策要完善，否則會像迴力鏢打到自己，並送迴力鏢給謝國樑。議員曾怡芳說，國民黨中央和地方執政時期捷運仍是一場空，直到民進黨前總統蔡英文、前市長林右昌才定案，若當初國民黨時期就開始做，不會現在經費這麼龐大，「自負額72億有辦法負擔？」

議員陳軍佐表示，市長有錢發電動車，但當初說增加負擔額「門都沒有」，電動車只是煙火式政策，發完了什麼都沒有，希望市長把重心放在基隆捷運。

電動車原來預估17億，現在增到27.5億，議員張之豪說，從選舉時「免費5萬輛Gogoro」就寫在謝國樑臉上，他建議認賠殺出，不要為了面子硬要送車。

謝國樑表示，國民黨執政也努力爭取捷運，感謝前市府和蔡英文給基隆捷運，他從沒有一刻反對捷運。當初說「門都沒有」，是希望透過談判減少基隆配合款，基隆捷運能吸引廠商投資、減少到外地就業，成立捷運基金預支付工程款沒問題。

至於青年電動車，謝國樑說，希望不超過27.5億，預計4年5萬輛執行完畢，有各項財源調配運用。市府交通處長王圳宏表示，現在啟動都市計畫變更後再報內政部，通過後才能正式取得交通設施地目並徵收，開始動工程序，由新北市府興辦，動工時程要視相關作業而定。