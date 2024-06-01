快訊

凌晨01：10花蓮縣秀林鄉規模5.5地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員促重心放基捷 謝國樑：盼任內動工

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
議員送迴力鏢給市長謝國樑（前左三），要求政策要完善，否則一變再變像迴力鏢打到自己。記者游明煌／攝影
議員送迴力鏢給市長謝國樑（前左三），要求政策要完善，否則一變再變像迴力鏢打到自己。記者游明煌／攝影

捷運經費基隆負擔額從48億暴增到72億，民進黨議員昨聯合質詢，認為在4年花27.5億送青年電動車，是「煙火式政策」，發完什麼都沒有，希望重心放在捷運。謝國樑表示，電動車有財源發放，捷運則由捷運基金付工程款，盼基隆捷運在任內動工。

綠議員要求政策要完善，否則會像迴力鏢打到自己，並送迴力鏢給謝國樑。議員曾怡芳說，國民黨中央和地方執政時期捷運仍是一場空，直到民進黨前總統蔡英文、前市長林右昌才定案，若當初國民黨時期就開始做，不會現在經費這麼龐大，「自負額72億有辦法負擔？」

議員陳軍佐表示，市長有錢發電動車，但當初說增加負擔額「門都沒有」，電動車只是煙火式政策，發完了什麼都沒有，希望市長把重心放在基隆捷運。

電動車原來預估17億，現在增到27.5億，議員張之豪說，從選舉時「免費5萬輛Gogoro」就寫在謝國樑臉上，他建議認賠殺出，不要為了面子硬要送車。

謝國樑表示，國民黨執政也努力爭取捷運，感謝前市府和蔡英文給基隆捷運，他從沒有一刻反對捷運。當初說「門都沒有」，是希望透過談判減少基隆配合款，基隆捷運能吸引廠商投資、減少到外地就業，成立捷運基金預支付工程款沒問題。

至於青年電動車，謝國樑說，希望不超過27.5億，預計4年5萬輛執行完畢，有各項財源調配運用。市府交通處長王圳宏表示，現在啟動都市計畫變更後再報內政部，通過後才能正式取得交通設施地目並徵收，開始動工程序，由新北市府興辦，動工時程要視相關作業而定。

基隆捷運 謝國樑 電動

延伸閱讀

基隆電動機車補助 綠議員諷刺是煙火式政策

被指修高罷免門檻為謝國樑解套 許宇甄：完全不適用

綠批電動車「煙火政策」輕視捷運！ 謝國樑：盼任內動工基金沒問題

綠議員譏諷貪婪、控「謝友友」家族伸手進標案 謝國樑：依法招標

相關新聞

資收個體戶銳減 宜蘭推5千元回收補助

宜蘭縣資源回收個體戶是整體資源回收體系重要的一環，過去5年協助回收超過6千噸回收物，但近年個體戶數量銳減，從前年408戶...

強震重創東部觀光 雲林、苗栗補助縣民遊花蓮

4月接連地震重創花蓮旅遊業，中央振興補助方案即將上路，但6月甚至到暑假住房率仍不高。各縣市政府接連送暖，台中媒合團隊到花...

議員促重心放基捷 謝國樑：盼任內動工

捷運經費基隆負擔額從48億暴增到72億，民進黨議員昨聯合質詢，認為在4年花27.5億送青年電動車，是「煙火式政策」，發完...

青鳥行動催出罷樑連署破萬還差4萬 謝國樑：專心市政

山海公民拆樑行動志工今晚在基隆公車循環站進行「快閃連署」小蜜蜂，號召民眾連署，行動小組今晚表示，罷免市長謝國樑第二階段連...

影／有夠驚險！議長質詢曝飛機蘭嶼機場驚險降落重飛畫面

德安航空由台東飛往蘭嶼1架DHC6-400型19人座小飛機，這個月29日下午欲降落蘭嶼機場時，因側風過強，一度在機場跑道...

基隆棒球場擬千萬整修恐又拆除 地方籲整合免浪費公帑

使用近40年位大武崙的基隆市立棒球場，是基隆唯一較正規棒球賽事空間，但許多設備殘破不堪，市府向中央爭取及自籌共1442萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。