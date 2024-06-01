強震重創東部觀光 雲林、苗栗補助縣民遊花蓮

4月接連地震重創花蓮旅遊業，中央振興補助方案即將上路，但6月甚至到暑假住房率仍不高。各縣市政府接連送暖，台中媒合團隊到花蓮旅遊，雲林及苗栗也推出縣民遊花蓮補助方案，力助花蓮復甦。

觀光署振興花蓮震後獎勵旅遊將於6月1日起上路，但花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，6月8日至10日3天端午連假，僅9日平均住宿率達到15%，8、10日都只有4%；雖然振興方案就要上路，6月整體住宿率不到1成，只有8%。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾說，端午節住宿率還是在1成以下，暑假看來也不樂觀。福容飯店花蓮店端午節住房率目前僅2成，福容推出「好想洄家花蓮加油」促銷活動，持到花蓮的台鐵車票、機票甚至加油發票入住都可折抵房價，期盼遊客回流。

為協助花蓮搶救觀光，花蓮縣府表示，「雲林縣心蓮心振興國旅獎助方案」6月1日開始，身分證字號為P開頭者或戶籍設於雲林縣的民眾，在花蓮旅遊住宿合法旅宿，到「雲林縣政府雲端聯合服務中心-雲林縣心蓮心振興國旅獎助方案」登錄資料，上傳住宿發票或收據，可向雲林縣府申請一人300元補助，共1萬個名額，方案持續到年底。

苗栗縣府也研擬「獎勵苗栗縣民遊花蓮補助可行方案」，規畫每人每晚補助500元，上限2晚共1000元，總經費500萬，預計7月1日起實施，鼓勵苗栗縣民到花蓮旅遊消費。