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資收個體戶銳減 宜蘭推5千元回收補助

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭資源回收個體戶是整體資源回收體系重要的一環，過去5年協助回收超過6千噸回收物，但近年個體戶數量銳減，從前年408戶下降到目前342戶，市場價格變低是重要因素；宜蘭縣環保局繼續推出5大補助，包含每月最高5000元的回收補助。

宜蘭縣長林姿妙昨與議長張勝德、環境部資源循環署長賴瑩瑩，到礁溪時潮社區活動中心贈米給資收個體戶代表。

環保局統計，這2年縣內列冊的資收個體戶減少了66人，因為個體戶本就已年長者居多，隨著年齡原因退出，也是因資源回收市場價格不穩，如紙箱、紙容器、寶特瓶價格降低，影響個體戶數量，縣府與環境部推出關懷計畫5大補助辦法。

補助包含保價回收、到府收運、投保微型保險、環境巡迴服務團，以及設置資收行動站。以保價回收為例，無論資收物的市價如何，只要回收量達到一定數量，每月就能領取5000元；微型保險包含傷害險、意外險等，目前僅有100多人投保，關懷計畫將協助尚未投保的個體戶投保。

至於其他3項補助，則能減緩個體戶的工作負擔。到府收運指鄉鎮市公所清潔隊到行動不便與偏遠地區收運，環境巡迴團是協助清理、消毒環境，設置資收行動站則是讓巡迴車到社區主動收回收。環保局表示，若個體戶數量不足，垃圾量會增加，環境也可能變得髒亂，盼透過關懷計畫吸引更多人加入。

宜蘭 環保局 資源回收

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