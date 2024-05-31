蘭嶼議員補選6/1投票 國民黨和無黨籍4搶1
台東縣蘭嶼鄉縣議員補選投票明天登場，共有4人登記參選，其中江鴻亞為國民黨提名，董昌華、希婻．瑪飛洑（Sinan.Mavivo）及林詩嵐3人都是無黨籍。
蘭嶼前縣議員黃碧妹，2018年成為台東縣首名親民黨籍縣議員，2022年以無黨籍參選連任，因詐領出席費判刑定讞遭解職，6月1日將進行補選投開票。
根據台東縣選委會資料，共4人登記參選，有國民黨籍江鴻亞、無黨籍董昌華、無黨籍希婻‧瑪飛洑（Sinan.Mavivo）、無黨籍林詩嵐。
台東縣選委會第1組長蘇基山今天告訴中央社記者，6月1日舉行投開票，上午8時開始投票，下午4時結束，隨即開票，預計投票率會比今年初總統、立委選舉還高。
台東地檢署表示，截至今天下午未傳出賄選情資，及其他違法、違規事項，如有民眾發現賄選或違法情況，歡迎踴躍檢舉。
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