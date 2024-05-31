快訊

孫安佐又出事了！泰國呼麻擅闖民宅裸露下半身 遭逮捕畫面曝光

中職／黃仁勳6月1日味全龍主場開球球衣準備好了 背號先保密

提升冬山河觀光 親水公園將設溫泉區與童玩館

中央社／ 宜蘭縣31日電

宜蘭縣政府今天表示，為提升冬山河流域觀光，當地的觀光廊帶亮點營造計畫已獲中央審查通過，其中親水公園將設溫泉設施及童玩館，近期將核定啟動計畫。

縣府工商旅遊處表示，冬山河親水公園、國立傳統藝術中心宜蘭園區、生態綠舟是冬山河流域3大觀光園區，觀光人潮多集中在春、夏季，尤其是親水公園除了童玩節舉辦的2個月期間，其他季節乏人問津。

縣府分析，冬山河流域觀光面臨「失落的半年，淡旺季過於明顯」、「未能有效延長旅客停留及遊玩時間」、「區內綠色交通運具未充分整合，欠缺友善性」、「水上運動多元發展，但旅客的水域體驗未發達」、「資源豐富，但各部門各自發展，行銷待加強整合」共5大課題。

縣府也提出，「利用溫泉資源，拓展秋冬觀光客源」、「塑造多元常態性體驗場地，打造全季流域性旅程」、「交通串連、交通體驗有趣化」、「釐清相關法令，推動水域的開放運用及活化」、「籌組冬山河流域觀光產業大聯盟」共5大對策，最後提出「冬山河流域觀光產業大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫」，計畫總經費新台幣2.51億元，已逾150家業者加入，希望結合冬山河流域3大觀光園區，打造最密集多元、最具經濟效益的觀光廊帶，讓冬山河觀光大升級。

縣府表示，溫泉是親水公園新資源，計畫中的硬體設備將以親水公園為重點，規劃蘭陽特色溫泉區、特色遊戲場與童玩常態展館等。至於國立傳統藝術中心宜蘭園區與生態綠舟，將提升景觀設施與軟體行銷。

宜蘭 溫泉

延伸閱讀

TOP5宜蘭飯店特色民宿推薦！宜蘭住宿精選近羅東夜市／礁溪溫泉／火車站／冬山河

北投前山公共浴池7月起整修 暫停開放150天

泉源外流免費泡湯補不滿？北市：私設管線未來拆除

改善雲林3鄉鎮交通排水 丁學忠、張嘉郡爭取預算

相關新聞

基隆棒球場擬千萬整修恐又拆除 地方籲整合免浪費公帑

使用近40年位大武崙的基隆市立棒球場，是基隆唯一較正規棒球賽事空間，但許多設備殘破不堪，市府向中央爭取及自籌共1442萬...

影／有夠驚險！議長質詢曝飛機蘭嶼機場驚險降落重飛畫面

德安航空由台東飛往蘭嶼1架DHC6-400型19人座小飛機，這個月29日下午欲降落蘭嶼機場時，因側風過強，一度在機場跑道...

價格不穩！資源回收個體戶減少衝擊環保 宜蘭推5千元補助

宜蘭縣資源回收個體戶是整體資源回收體系重要的一環，過去5年協助回收超過6000噸回收物，然而近年個體戶數量銳減，從202...

蘭嶼航班取消率高遭監院糾正 議長促台東縣府追蹤改善進度

台東蘭嶼空運航班因天候因素取消率偏高，不符民眾需求且不利觀光發展，交通部耗資9億餘元公帑改善未見成效，曾遭監察院糾正，眼...

宜蘭壯圍哈密瓜採收季開跑 這2周是今年收成關鍵

宜蘭壯圍鄉盛產哈密瓜，每年產值超過3000萬元，夏天開始採收，鄉公所為了推廣瓜果，6月8日將辦「壯圍健走饗瓜果」，邀請全...

振興補助將上路！花蓮端午節住房率仍不到1成、暑假不樂觀

4月大地震後東部旅遊嚴重衰退，觀光署推出振興花東觀光方案，住宿補助明起上路，但花蓮旅宿業端午連假住宿率不到1成，暑假恐怕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。