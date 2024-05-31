提升冬山河觀光 親水公園將設溫泉區與童玩館

宜蘭縣政府今天表示，為提升冬山河流域觀光，當地的觀光廊帶亮點營造計畫已獲中央審查通過，其中親水公園將設溫泉設施及童玩館，近期將核定啟動計畫。

縣府工商旅遊處表示，冬山河親水公園、國立傳統藝術中心宜蘭園區、生態綠舟是冬山河流域3大觀光園區，觀光人潮多集中在春、夏季，尤其是親水公園除了童玩節舉辦的2個月期間，其他季節乏人問津。

縣府分析，冬山河流域觀光面臨「失落的半年，淡旺季過於明顯」、「未能有效延長旅客停留及遊玩時間」、「區內綠色交通運具未充分整合，欠缺友善性」、「水上運動多元發展，但旅客的水域體驗未發達」、「資源豐富，但各部門各自發展，行銷待加強整合」共5大課題。

縣府也提出，「利用溫泉資源，拓展秋冬觀光客源」、「塑造多元常態性體驗場地，打造全季流域性旅程」、「交通串連、交通體驗有趣化」、「釐清相關法令，推動水域的開放運用及活化」、「籌組冬山河流域觀光產業大聯盟」共5大對策，最後提出「冬山河流域觀光產業大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫」，計畫總經費新台幣2.51億元，已逾150家業者加入，希望結合冬山河流域3大觀光園區，打造最密集多元、最具經濟效益的觀光廊帶，讓冬山河觀光大升級。

縣府表示，溫泉是親水公園新資源，計畫中的硬體設備將以親水公園為重點，規劃蘭陽特色溫泉區、特色遊戲場與童玩常態展館等。至於國立傳統藝術中心宜蘭園區與生態綠舟，將提升景觀設施與軟體行銷。