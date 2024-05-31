影／有夠驚險！議長質詢曝飛機蘭嶼機場驚險降落重飛畫面

德安航空由台東飛往蘭嶼1架DHC6-400型19人座小飛機，這個月29日下午欲降落蘭嶼機場時，因側風過強，一度在機場跑道蟹行，隨後拉起機頭折返台東。議長吳秀華質詢說「這是蘭嶼居民要的交通日常嗎？」籲請中央和縣府正視問題。

吳秀華表示，看完蘭嶼鄉親提供的影片只能說飛行員技術超群，但相信機上的蘭嶼鄉民和遊客早已嚇死了，這凸顯出蘭嶼交通至今依舊未獲得改善，每天要面對飛安的考驗，這絕對不是他們所要的日常，而是希望有一個更安全更平安的交通。

蘭嶼地理環境屬海島氣候，側風本來就強勁，一旦遇上南風或東北季風，瞬間風力可能達到10級以上，這對小飛機起降有很大風險，過去幾年就曾發生因側風影響，飛機不是失控偏離跑道衝撞護欄，就是多次放棄重飛，因此，地方促請改建跑道及購買大飛機聲浪不間斷。

這架德安飛機29日下午自台東豐年機場起飛，降落蘭嶼機場時，因側風過強，飛機左偏機師立即修正，機身卻又往右靠，決定拉起重飛折返，人機均安。機場外等候的居民，看到飛機驚險降落又重飛，響起歡呼，但也有郵差等不到信件，只能苦喊「我的信件」。