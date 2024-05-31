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基隆棒球場擬千萬整修恐又拆除 地方籲整合免浪費公帑

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市立棒球場設備殘破不堪，市政府將整修，但又有大武崙森林公園滯洪池計畫，地方盼整合，避免浪費公帑。圖／議長童子瑋提供
基隆市立棒球場設備殘破不堪，市政府將整修，但又有大武崙森林公園滯洪池計畫，地方盼整合，避免浪費公帑。圖／議長童子瑋提供

使用近40年位大武崙的基隆市立棒球場，是基隆唯一較正規棒球賽事空間，但許多設備殘破不堪，市府向中央爭取及自籌共1442萬元，進行自動灑水系統、粉刷斑駁球場空間及多處漏水處防水等整修。但都還沒開始整修，市府又有大武崙森林公園滯洪池評估中，民代擔心如果要拆除改建，要求市府先橫向溝通，避免千萬元整修經費泡湯，浪費公帑。市府表示，滯洪池部分還前期規畫階段，尚未定案。

常來打棒球的民眾反映，市立棒球場許多設備老舊且殘破不堪，紅土區與草皮分界處凹凸不平，草皮局部枯禿、雜草滋生；還有球員休息區與觀眾看台，梁柱磁磚剝落，壁癌隨處可見，看台區因鋼棚屋頂破損及排水不良導致雨後積水，使看台路面生苔及濕滑；另外，整座球場連淋浴空間都沒有，廁所環境更是陰暗多處毀損。

議長童子瑋昨邀教育處、工務處等單位會勘。童子瑋說，基隆市連一座「像話」的棒球場都沒有，實在令人惋惜，雖然市府有編列預算整修，不過卻面臨大武崙森林公園滯洪池案，恐怕會影響整建後的棒球場，錢應花在刀口上，不要浪費千萬元預算。

市立體育場表示，基隆市政府向中央爭取到865萬多元，加上市政府自籌577萬多元，總共1442萬多元，將要整修位在大武崙的市立棒球場，會針對自動灑水系統，以及粉刷斑駁的球場空間，對多處漏水處進行防水處理。

不過，童子瑋質疑，市府另有「大武崙森林公園滯洪池」，可能對球場進行大規模改建，若花費千萬預算先對球場初步整修後，又面臨棒球場部分拆除與改建，勢難向市民交代，希望市府加強橫向溝通，莫讓預算浪費的情況發生。

童子瑋還說，目前的市立棒球場，打一場市內校際或社團等級的賽事都顯得吃力，遑論城市間的賽事交流，如果基隆市連一座「像話」的棒球場都沒有，真的會讓棒球愛好者們相當不捨。希望市政府能夠提出連帶大武崙森林公園改造的長遠完整計畫，加以整合，提升棒球運動的基礎環境。

議員張顥瀚建議，滯洪池建設要拆除棒球場，應一併重新規畫新的棒球場，不要要復舊後又拆。

市府表示，棒球場具體項目包括棒球場及附屬設施的平頂、牆壁、梁及柱壁癌修復及粉刷油漆；而滯洪池部分，工務處還在前期規畫階段，尚未定案，但如果未來棒球場要拆除或改建，會列出基隆適合的替代場地。

基隆市立棒球場設備殘破不堪，市政府將整修，但又有大武崙森林公園滯洪池計畫，地方盼整合，避免浪費公帑。圖／議長童子瑋提供
基隆市立棒球場設備殘破不堪，市政府將整修，但又有大武崙森林公園滯洪池計畫，地方盼整合，避免浪費公帑。圖／議長童子瑋提供
基隆市立棒球場設備殘破不堪，市政府將整修，但又有大武崙森林公園滯洪池計畫，地方盼整合，避免浪費公帑。圖／議長童子瑋提供
基隆市立棒球場設備殘破不堪，市政府將整修，但又有大武崙森林公園滯洪池計畫，地方盼整合，避免浪費公帑。圖／議長童子瑋提供

基隆 森林公園 滯洪池

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