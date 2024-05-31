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基隆電動機車補助 綠議員諷刺是煙火式政策

中央社／ 基隆31日電

基隆市政府推動免費補助公益青年電動機車，4年要花新台幣27.5億元。綠營議員今天諷刺是「煙火式政策」，完全看不到市政建設。市長謝國樑認為，政策符合民眾需求。

民進黨籍基隆市議員陳軍佐、曾怡芳、張之豪、張顥瀚、施偉政，今天在市議會質詢謝國樑相關市政。

陳軍佐說，市府有錢推動電動車輔助，但對於當初基隆捷運要增加分擔金額時卻曾對外說「門都沒有」；基隆市免費補助公益青年電動機車4年要花27.5億元，這只是「煙火式政策」，發完了什麼都沒有，應該停止，將錢花在刀口上，否則完全看不到市政建設。

曾怡芳指出，基隆捷運基隆人期盼多年，前總統馬英九也承諾過，但國民黨中央與地方執政時期都是一場空，一直到民進黨前總統蔡英文時期才定案。

張之豪表示，從當初市長選舉時「免費5萬輛Gogoro」就寫在謝國樑臉上，大家都拭目以待，但經費從15億元增加到27.5億元，他建議謝國樑認賠殺出，不要為了面子問題，硬要送車。

張顥瀚指出，電動機車從15億元增加到27.5億元，未來會不會再增加？沒有做好財務規劃，現在完全看不到市政建設。

施偉政指出，市庫如水塔的儲水有限，市府若一連串施政沒有做好財政規劃，那就會像迴力鏢，飛回來會打到自己。

謝國樑回應，國民黨執政時就很努力爭取基隆捷運，他感謝前市府和蔡英文給基隆這個捷運，自己從來沒有一刻反對捷運。他當初會說出「門都沒有」，是希望透過談判減少基隆的配合款。基隆捷運對基隆非常重要，對產業發展及就業都會有非常大的幫助，沿線開發也可吸引廠商投資，減少基隆人到外地就業。

至於青年電動車。謝國樑說，這是當初他競選時所承諾的重要政見，希望不要超過27.5億，預計任內4年5萬輛執行完畢，當初是因應議員要求提高執行率，才調整提高補助、調整作法，符合民眾需求。

基隆捷運 謝國樑 電動機車

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