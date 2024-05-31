蘭嶼航班取消率高遭監院糾正 議長促台東縣府追蹤改善進度

台東蘭嶼空運航班因天候因素取消率偏高，不符民眾需求且不利觀光發展，交通部耗資9億餘元公帑改善未見成效，曾遭監察院糾正，眼看相關工程今年6月到期，台東縣議長吳秀華促請縣府應持續追蹤進度，讓蘭嶼鄉民的「無奈日常」早日解決。縣府表示，將轉請立委質詢交通部盡速改善。

縣府交通及觀光發展處長卜敏正表示，目前因海洋基本法的問題使得蘭嶼機場跑道長度及寬度無法擴建外，另就是國內沒有一家航空公司有購置42人座ATR 42-600型飛機，所以目前仍是由德安航空飛19人座的DHC6-400型飛機，跑道改建及飛機購置問題，會轉達立委協助。

監察院2019年針對蘭嶼機場改善進度延宕糾正行政院交通部，眼看9億餘元相關改善工程即將在今年6月底到期，至今蘭嶼鄉親仍面對搭不到飛機的高取消率，吳秀華在今天議會總質詢時，提出要求縣府一定要持續追蹤進度及設法尋求解決之道，不再讓蘭嶼鄉親或遊客受苦。

吳秀華指出，改善蘭嶼交通問題縣府責無旁貸，她日前到蘭嶼視察，就經歷班機不斷取消及糾結交通選擇的問題，甚至在機場裡看到蘭嶼鄉親，為了想搭班機，那種無奈與渴望的心情讓她印象深刻，回來查了相關資料，才發現中央政府其實已進行花錢改善，卻看不到結果。

她說，就她獲取資料了解，民航局內部評估目前蘭嶼機場跑道是可以起降ATR 42-600型飛機，實在不解為何最後還是繼續飛DHC6-400，且國發會去年6月視察後預計再編列12億元經費改善，縣府應該持續追蹤進度，尤其現在工程技術日趨進步，不能再找理由延宕了。

吳秀華表示，目前德安航空沒有ATR 42-600型飛機，下次換約是5年後，若重新簽約不管是哪一家航空公司得標，縣府必須建議中央廠商要購置30人以上大飛機，而不是還在19座人小飛機，阻礙蘭嶼交通量能提升及觀光發展。