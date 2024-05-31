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宜蘭壯圍哈密瓜採收季開跑 這2周是今年收成關鍵
宜蘭壯圍鄉盛產哈密瓜，每年產值超過3000萬元，夏天開始採收，鄉公所為了推廣瓜果，6月8日將辦「壯圍健走饗瓜果」，邀請全國民眾健走吃瓜。壯圍鄉農會指出，今年收成恰逢陰雨，採收時間已往後拖延約1周，未來1周是關鍵，若出好天氣，有望突破往年的成績。
壯圍鄉公所指出，壯圍地勢平坦，位於蘭陽溪下游，土壤呈砂質，排水性良好，且日照充足，加上太平洋洋流調節晝夜溫差大，與哈密瓜原產地新疆氣候類似，非常適合栽培哈密瓜，1980年代引進後，經歷數十年發展，已是全國聞名的哈密瓜產地，栽培的「新世紀哈密瓜」甜度達15度。
鄉公所每年6月舉辦瓜果促銷活動，除了疫情期間停辦，已舉辦近10年，包健走或騎單車等。今年活動時間為6月8日上午，位於新南國小操場，現場將準備1200顆香瓜，報名民眾從新南國小出發，沿著壯圍鄉的田園風景步行3公里返回，就能獲得2顆香瓜。
壯圍鄉農會總幹事陳玉華指出，壯圍的哈密瓜、香瓜、西瓜都是重要作物，又以哈密瓜產值最高，每年超過3000萬元；目前哈密瓜種植面積約20餘公頃，每年產量趨於穩定，雖然也希望擴大種植範圍，但哈密瓜不好種，二代瓜農能順利接棒就已經足夠。
陳玉華表示，哈密瓜採收時間只有約20天，往年大概都是5月底就開始，今年受制於連續的陰天和下雨，哈密瓜們大多仍躺在田裡，未來一周若還是常下雨，可能影響收成；另一方面，今年的哈密瓜長得相當不錯，每斤價格上看90到110元，若收成順利，產值有望再創新高。
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