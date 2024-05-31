振興補助將上路！花蓮端午節住房率仍不到1成、暑假不樂觀

4月大地震後東部旅遊嚴重衰退，觀光署推出振興花東觀光方案，住宿補助明起上路，但花蓮旅宿業端午連假住宿率不到1成，暑假恐怕也不樂觀，業者感嘆，近日接連餘震震掉遊客信心，目前還看不到振興效益。

振興花東觀光方案分成兩階段，花蓮6月1日先開跑，自由行旅客入住花蓮合法旅宿，周一至周四平日每房每晚最高補助1000元、周五至周日及國定假日500元，入住當天由旅宿業者現場折抵金額給旅客。台東8月1日上路且限平日，每房每晚最高同樣補助1000元，至9月30日止，若經費用完提前公告停止。

花蓮縣旅館商業公會理事長張琄菡說，6月8日至10日3天端午連假，僅9日平均住宿率達到15%，8、10日都只有4%；雖然振興方案就要上路，6月整體住宿率不到1成，只有8%；花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾說，端午節住宿率還是在1成以下，暑假看來也不樂觀。

福容飯店花蓮店端午節住房率目前僅2成，補助上路有詢問度，但訂房沒跟進，福容推出「好想洄家花蓮加油」促銷活動，持到花蓮的台鐵車票、機票甚至加油發票入住都可折抵房價，期盼遊客回流。

張琄菡分析，相較疫情期間的振興補助，這次來電數沒有以前多，詢問入住時間多在7月以後，即使如此，目前7月住房率也僅10%，和往年同期65%以上有不小差距，評估是這兩天接連發生超過5級的餘震，且蘇花改日間持續3時段交管，讓遊客卻步。