綠批電動車「煙火政策」輕視捷運！ 謝國樑：盼任內動工基金沒問題

基隆捷運經費基隆負擔額從42億再暴增到72億元，民進黨議員今天聯合質詢，認為市長要在4年花27.5億送青年電動車，是「煙火式政策」，發完了什麼都沒有，希望市長不要輕視基隆捷運。謝國樑表示，電動車有財源發放，捷運則由捷運基金付工程款沒問題，盼基隆捷運在他任內動工。

綠議員要求市長謝國樑政策要完善，否則一變再變像迴力鏢打到自己，議員也一起送迴力鏢給市長。市議員曾怡芳說，基隆捷運是基隆人所企盼，前市長張通榮時競選時就打出基隆捷運的支票，前總統馬英九執政8年有時期有協助過嗎，國民黨中央和地方執政時期都是一場空。一直到民進黨前總統蔡英文時期才定案，如果當初國民黨時期就開始做，就不會到現在經費這麼龐大，現在自負額已經從42億暴增到72億，市府有辦法負擔嗎？以前會不會再提高嗎？

議員陳軍佐表示，市長有錢發電動車，但對於基隆捷運增加負擔額時卻對外說「門都沒有」，電動車只是煙火式政策，發完了什麼都沒有，希望市長把重心放在基隆捷運的興建，不要讓市民失望。

電動車原來預估17億，現在增到27.5億，議員張之豪說，從選舉時「免費5萬輛Gogoro」就寫在謝國樑臉上，當初他建議市長認賠殺出，不要為了面子硬要送車，做為選戰策略有其功效，但做為政策執行有其問題。

謝國樑表示，國民黨執政時很努力爭取捷運，後來從基隆輕軌到成為中運量捷運，他感謝前市府和前總統蔡英文給基隆這個捷運，感謝蔡及前市府，從來沒有一刻反對捷運。

謝國樑指出，當初會說出「門都沒有」，是希望透過談判減少基隆的配合款，讓中央提高補助額。基隆捷運對基隆非常重要，對產業發展及就業都會有非常大的幫助，沿線都會開發，可以吸引廠商投資，減少到外地就業。在行政院前副院長鄭文燦協助下，成立捷運基金預支付工程款，盼基隆捷運在他任內動工。

至於青年電動車，謝國樑說，希望不要超過27.5億，預計4年5萬輛執行完畢，市府有各項財源調配運用，民進黨當初要求提高執行率，市府依建議提高補助、調整作法，符合民眾需求。

市府交通處長王圳宏表示，現在啟動都市計畫變更後再報內政部，通過後才能正式取得交通設施地目並進行徵收作業，開始動工的程序，由新北市政府興辦處理中，具體動工時程還要視相關作業而定。