聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東慢經濟蓬勃發展 議員促設停車場基金
台東慢經濟觀光發展蓬勃，停車場如雨後春筍般林立，縣議員簡維國昨總質詢建議縣府，設置「停車場基金」，未來作為獎助或設施改善的專款。縣長饒慶鈴表示，議員的建議理論上行得通.，細部內容尚需評估。
台東近年推慢經濟觀光，人潮、車流增加，今年春節連假，計湧入43萬輛車次，縣府近年不斷建停車場解決，其中包括一座造價7億元的多功能停車場，但市區停車位不到1000個，確實造成不少壓力，縣府建設處表示，未來公5停車場可提供232個停車位，新生路底也陸續會有公、私立停車場。
「台東縣設置停車場基金有其必要」，議員簡維國昨表示，有停車場基金，能鼓勵民間釋出私有閒置土地供建停車場，協助縣府解決市區停車不足問題。而停車場基金的來源，不單停車繳費收入，還能包括違規停車罰鍰、燃料稅等金額，「收了百姓的納稅錢用以改善停車問題，相信大家也甘願」。
縣長饒慶鈴表示，議員建議設置「停車場基金」，理論上行得通，至於細部的便利性及可行性，則須再做評估。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言