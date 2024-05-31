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台東慢經濟蓬勃發展 議員促設停車場基金

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東慢經濟觀光發展蓬勃，停車場如雨後春筍般林立，縣議員簡維國昨總質詢建議縣府，設置「停車場基金」，未來作為獎助或設施改善的專款。縣長饒慶鈴表示，議員的建議理論上行得通.，細部內容尚需評估。

台東近年推慢經濟觀光，人潮、車流增加，今年春節連假，計湧入43萬輛車次，縣府近年不斷建停車場解決，其中包括一座造價7億元的多功能停車場，但市區停車位不到1000個，確實造成不少壓力，縣府建設處表示，未來公5停車場可提供232個停車位，新生路底也陸續會有公、私立停車場。

「台東縣設置停車場基金有其必要」，議員簡維國昨表示，有停車場基金，能鼓勵民間釋出私有閒置土地供建停車場，協助縣府解決市區停車不足問題。而停車場基金的來源，不單停車繳費收入，還能包括違規停車罰鍰、燃料稅等金額，「收了百姓的納稅錢用以改善停車問題，相信大家也甘願」。

縣長饒慶鈴表示，議員建議設置「停車場基金」，理論上行得通，至於細部的便利性及可行性，則須再做評估。

停車場 台東 議員

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