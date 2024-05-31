宜蘭盼擴大高鐵區 建設一次到位

高鐵延伸宜蘭計畫進入綜合規畫與環境評估階段，宜蘭高鐵特區原定面積190餘公頃，地方大多希望擴大，交通部長李孟諺昨赴宜蘭考察，地方盼依中南部高鐵站案例，增加到400公頃以上；李表示，原則上在不影響環評進度的情況下，重新評估擴大特區範圍。

高鐵延伸宜蘭計畫今年4月啟動二階環評調查作業，預計明年初完成四季調查，最快明年底通過、2036年完工。縣府今年5月23日開審議會，目前畫定的高鐵特定區由縣民大道、中山路、新南路與國道5號圍成。

交通部、立法院交通委員會昨赴宜蘭考察，立委陳俊宇建議，建設若沒有一次到位，未來還要花好幾年重新規畫，中南部的高鐵站特區都有400公頃以上，宜蘭高鐵站希望也能比照辦理。

陳俊宇補充，高鐵特區擴大不但符合地方期待，還可以作為未來立法院遷址的場所；目前立院擴建遷址的6個備選場所，其中一處就是宜蘭中興文創園區，高鐵特區若規畫完善，是更好的位置，「下高鐵就能到立院」，無須轉乘，能帶動議事運作環境，委員們開會心情一定更好。

壯圍鄉長沈清山表示，目前規畫的高鐵特區只有住商區，沒有產業區，不利大型企業進駐，限縮就業機會；尤其壯圍鄉的「高鐵機場」導致農地零碎，難以實質改善鄉內發展。宜蘭縣長林姿妙也認為，擴大高鐵特區是廣大縣民的殷殷期望，盼交通部協助。

李孟諺表示，以前高鐵站多設在偏鄉，近年許多高鐵站，包含桃園、台中、嘉義與台南，不僅成為企業總部的最愛，也發展成大型購物商場，190公頃的宜蘭高鐵特區的確不夠，會請鐵道局錄案，在不影響環評進度的情況下，評估相關事項。

李孟諺說，若能擴大高鐵特區，規畫徵收後可以重新配置，在國道5號靠近特區的連接處新增匝道，讓原本就計畫增加的宜蘭新站，成為鐵路、高鐵、國道的轉運交通核心。目前縣政中心以南的高鐵特區拆遷量小，有擴充的未來性，各方面都是最佳的地點，會全力推動。