綠控標案成就「謝友友」 藍批抹黑

今年3月基隆東岸商場爭議，內政部前部長、基隆前市長林右昌曾批現任市長謝國樑「心中有鬼」，謝當時回批「邪惡、貪婪」。綠營昨猛批謝國樑不只亂花錢，且「謝友友」家族伸手進標案，場上更逐一戳破藍色氣球。藍營反擊批抹黑。謝則說，所有標案都依法招標。

民進黨昨聯合質詢，議員鄭文婷說，城際轉運站之前遲未能開放，1%的工程沒有辦法完工，多少通勤族在風雨中度過二個冬天，批謝國樑才是邪惡的市長。

議員施偉政表示，謝市長亂花錢，包括政策推廣大使、1500萬人工草皮、委託標案等，就是為了成就「謝友友」，民進黨要戳破市長的假面具。

議員張顥瀚說，謝國樑市長執政一年多以來，從青年電動車專案辦公室、大小標案、室內兒童遊戲場等，都可以看到謝國樑家族「謝友友」的手伸到標案內，「誰才是真正的貪婪、邪惡很清楚」。

張顥瀚舉例，從青年電動車、市政說明會、監視器補助案，讓里幹事苦不堪言，出現逃離潮，青年電動車已委託公關公司辦理，卻還讓民政、環保局基層人員承擔重擔。

謝國樑回應，青年電動車等是市府重要政策，會努力降低民政系統的工作量。室內兒童樂園預算都是公開招標，和他的家族沒有關係，也並不是要給特定哪一家，所有標案都是依法辦理。

至於人工草皮花1500萬的質疑聲浪，謝國樑澄清，那是下水道的工程綠美化，與人工草皮無關，該筆1500萬預算並沒有執行。

過程中，民進黨議員一起帶藍色氣球進議場，逐一戳破，更大聲喊「貪婪、邪惡的市長」，謝國樑則回應「謝謝」。

城際轉運站將在7月啟用，針對工程延誤，市府秘書長方定安表示，當時新市府接手後，發現有明顯可見瑕疵無法驗收，逐步改善才完工。

國民黨議員俞叄發說，有很多人對謝市長造謠、抹黑、帶風向的言論，時間會證明一切，市長的政績可以破除不實的說法。

議員曾紀嚴強調，謝國樑推動的青年電動車走在各縣市前面，有能力、魄力及先見之明，政策滾動性調整獲得民心，非民進黨可以抹黑的。