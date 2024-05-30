經濟部指協和改建沒替代方案 王醒之：才說要傾聽民意

經濟部長郭智輝今天與媒體見面會時，經濟部提供的新聞稿中指協和電廠改建「沒有替代方案，必須推動」。對此，守護外木山行動小組召集人王醒之今晚回應表示，經濟部長日前才表示針對四接爭議會傾聽基隆市的地方意見，沒料才過3天，一次就把話說死了，讓基隆人退無可退，經濟部這種說法若不是被台電蒙蔽，就是自打嘴巴，「一方面說台灣不缺電，但是又說有電力缺口。」

王醒之說，依照台電2022年7月記者會公布的資料顯示，未來北東電網的電力缺口僅50萬瓩，但才過2年，就暴增為470萬瓩？為了第四天然氣接收站，台電不斷對國人玩弄數字遊戲。當年經濟部「蓋三接即可滿足北部電網缺口」還言猶在耳，而今又翻臉不認。

王醒之舉例，就像是自來水管線漏水問題不先解決，卻一直到處興建水庫般的荒謬，呼籲面對這50萬瓩的用電需求，而且是僅占全年2%時間的尖峰用電，經濟部長應先要求台電做好用電管理與強化電網韌性，而不是一昧地用缺電威脅強蓋天然氣接收站，同時犧牲基隆的海洋生態、基隆港營運與城市安全。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瑩則指出，協和電廠裝置容量僅100萬瓩，且因燃料成本及空汙管制要求，長期低度使用，去年兩部機組使用率僅28.69%及26.52%，實際發電量僅占全國用電量0.8%，期待賴總統落實競選期間「深度節能」政見，推動省下協和電廠。