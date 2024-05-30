海洋科普全國首發 管碧玲：基隆成典範城市

「海洋科學序列教材」（OSS）由美國海洋及大氣總署結合超過70位科學家與教育學家，以「海洋素養七大原則」發展出全球最完整的海洋素養系統課程。海委會推廣為國中小階段教育資材，今年啟動OSS全國補助地方教育計畫，基隆今天首發。主委管碧玲說，基隆成為海洋素養典範城市而努力，深化海洋知識和海洋意識。

OSS教材跳脫傳統的講授式課程，採用啟發性的探索模式，引導學生對海洋的興趣，這是這門課程最重要的價值。基隆的老師將OSS教材課程融入雙語教學，深化海洋知識和海洋意識。

副市長邱佩琳指出，OSS教材是一個國際性的教育計畫，同時還有美國、日本、南韓等國家也在發展，每一個單元都饒富科學趣味和探索樂趣，提供了基隆學子學習多元化的海洋科學教育，教材在基隆試驗是非常正確的選擇。

管碧玲指出，OSS在美國、韓國、台灣同步推動，打造海洋素養典範國家是海委會重要的政策之一，明 年「促進地方政府推動海洋事務補助計畫」中，也將「加強導入海洋科學序列教材，培育海洋種子教師，提升學生海洋素養」，放在發展在地特色海洋教育第一個優先補助項目，也歡迎各縣市政府踴躍申請，