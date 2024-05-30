蘭嶼達悟族維也納演出 展現台灣海洋文化

台東縣蘭嶼達悟表演藝術文化團隊獲國際文化協會（International Cultural Platforms）邀請，24日至6月2日赴奧地利維也納、立陶宛進行演出，用音樂與藝術傳達屬於台灣的海洋文化。

由維也納國際文化協會（International Cultural Platforms）主辦、文化部指導、國家文化藝術基金會及原住民族文化事業基金會贊助的Connecting-Musicking-Storytelling活動，邀請蘭嶼文史工作者郭健平帶領的達悟表演藝術文化團隊與曾入圍第33屆金曲獎的樂團「野東西」，5月24日至6月2日赴維也納、立陶宛進行演出。

維也納國際文化協會今天發布新聞稿表示，維也納國際文化協會策展人林維亞與柯瑞茲（Johannes Kretz）自2005年展開台灣原住民族音樂研究計畫，2007年開始蹲點蘭嶼進行音樂與文化研究，2022年首次邀請達悟族團隊前往歐洲進行藝術文化交流，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，舉辦場次受到限制。

Connecting-Musicking-Storytelling活動今年盛大舉辦，邀請各地藝術家展演，達悟表演藝術文化團隊再次於歐洲演出。

駐奧地利代表張小月在24日開幕時表示，「我的工作就是加深台奧關係，很榮幸有這個機會可以接待到來自蘭嶼的展演團隊，使台奧之間於文化交流上有更緊密的連結。」

維也納國際文化協會表示，維也納展演結束後，蘭嶼達悟表演藝術文化團隊已抵達立陶宛，31日將於立陶宛作曲家聯盟作曲之家演出，駐立陶宛代表王雪虹也將到場，6月1日達悟團隊則受邀在立陶宛約納瓦市參與當地的We Are Happy傳統藝術舞蹈節。

維也納國際文化協會長期耕耘台灣民族音樂，並表示期待透過這次歐洲之行，達悟族表演團隊與國際藝術家有更多交流，進而拓展國際關係。