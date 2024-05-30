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提升海洋素養 海委會攜手地方政府推廣教材

中央社／ 高雄30日電

海洋委員會今年啟動「海洋素養典範教育，縣市政府推廣計畫」，與地方合作推廣「海洋科學序列教材」。主委管碧玲今天到基隆市國小觀課，盼孩子透過有趣課程，深化海洋知識與意識。

國家海洋研究院發布新聞稿表示，「海洋科學序列教材」（Ocean Science Sequence，OSS）由美國海洋暨大氣總署（NOAA）結合超過70名科學家與教育學家，以「海洋素養7大原則」發展全球最完整海洋素養系統課程。

海委會2023年取得正式授權翻譯中文版，推廣國小及國中階段教育資材，今年啟動縣市政府推廣計畫，培力海洋教育校園種子教師，連結國際海洋教育、研發本土海洋素養教案，並由國家海洋研究院召集海科館、海生館與柏克萊加州大學勞倫斯科學館專家共同組成「OSS海洋素養台灣隊」，逐步打造台灣成為海洋素養典範國家。

主委管碧玲、國海院長陳建宏、基隆市副市長邱佩琳等人到基隆市建德國小參加OSS教材公開觀課。管碧玲表示，OSS教材跳脫傳統講授式課程，採用啟發性探索模式，引導學生對海洋的興趣，是課程最重要價值。

管碧玲指出，海洋科學序列教材在美、韓、台同步推動，明年「促進地方政府推動海洋事務補助計畫」中，將加強導入海洋科學序列教材，培育海洋種子教師，提升學生海洋素養等事項，放在發展在地特色海洋教育第一優先補助項目，歡迎各縣市政府申請，共同為打造台灣成為海洋素養典範國家盡一份心力。

基隆 管碧玲 素養

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