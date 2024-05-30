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暖心挺花蓮 日本盛岡市捐善款

中央社／ 花蓮縣30日電
歷經0403強震後，花蓮地區進入重建期，花蓮市公所最近收到來自日本岩手縣盛岡市各界的暖心善款，共計約120萬日圓。（花蓮市公所提供）中央社
歷經0403強震後，花蓮地區進入重建期，花蓮市公所最近收到來自日本岩手縣盛岡市各界的暖心善款，共計約120萬日圓。（花蓮市公所提供）中央社

0403強震重創花蓮，花蓮市公所最近收到來自日本岩手縣盛岡市各界暖心善款，共計約120萬日圓，花蓮市長魏嘉彥感謝這份跨海應援的心意。

魏嘉彥說，盛岡市與花蓮市是友好城市，0403強震事發後，盛岡市長內舘茂兩度與花蓮市公所視訊會議，關心災情及復原進度，率先捐贈50萬日圓協助重建。

近日花蓮市公所慈愛基金帳戶，再度收到來自盛岡市各界募款約120萬日圓，分別是盛岡市職員、消防團、岩手縣消防協會盛岡紫波地區支部、市議會議員等單位捐贈。

魏嘉彥說，捐款將由市公所統籌使用，提供需要救助的民眾，讓花蓮市民感受到溫暖及鼓舞，早日恢復正常生活。

魏嘉彥說，未來會持續加強兩市之間的合作及友誼，待重建工作步上軌道，將會親赴日本當面表達感謝，同時也邀請盛岡市好朋友們前來花蓮，慶祝雙方友好城市締盟5週年，促進文化交流與帶動觀光契機。

0403花蓮大地震 日本 花蓮

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