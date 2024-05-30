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蘭陽大橋舊橋改建卡關 公路局擬申請廢止歷史建築

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
蘭陽大橋舊橋最早建於日本時代，橋齡約90年，是宜蘭縣歷史建築。公路局計畫保留舊橋結構與元素，申請廢止歷史建築後拆除。記者陳敬丰／攝影
蘭陽大橋舊橋最早建於日本時代，橋齡約90年，是宜蘭縣歷史建築。公路局計畫保留舊橋結構與元素，申請廢止歷史建築後拆除。記者陳敬丰／攝影

宜蘭台9線蘭陽大橋是往返溪南溪北最重要的道路，由於梁底高度不足，公路局計畫改建；30年前建成的舊橋是歷史建築，貿然拆遷恐違法，公路局規畫保留部分構造如日式欄杆等，遷移到堤防內部，待通過審議再申請廢止歷史建築，若順利有望2030年完工。

蘭陽大橋位於宜蘭市與五結鄉交界，跨過蘭陽溪，最早的橋梁建於1934年，民國後由於交通量增加，1971年拓寬完成，仍不敷使用，公路局在舊橋旁興建新橋，1991年、1994年北上、南下橋面分別完工。舊橋因其歷史意義與日本時代的建築特色，縣府文化局2002年指定為歷史建築。

交通部長李孟諺等人今天到宜蘭視察，公路局東區養護工程分局表示，新舊蘭陽大橋梁底高度都只有約8.25公尺，大雨來臨時有被溪水淹過的風險，危險時甚至需要封橋；去年河川局公告河川治理計畫，計畫堤頂高10.8公尺，蘭陽大橋梁底不足2.55公尺，公路局去年啟動改建計畫的綜合規畫設計。

東分局說，大橋改善計畫經費25.28億元已經匡列，預計2026年3月發包、2030年底完工，將採「半半施工」，先做一半，另一半保持通車；新橋除了梁底增高，也會拓寬車道，包含原有的3車道與機慢車道，再加上自行車道與人行道等人本空間。

改建新橋勢必拆遷與目前橋梁共構的舊蘭陽大橋，涉及文化資產保存。文化局文化資產科表示，任意拆遷歷史建築，恐違反文化資產保存法第106條，將處30萬元到200萬元罰鍰；目前建議東分局朝廢止登錄歷史建築辦理，待收到舊橋保存方案，再請文資委員開審議會。

東分局表示，5月14日開會初步結論，將採局部保存，保留舊橋上半部分結構2到3跨，包含欄杆等與一般型式不同的日式建築，往後推回堤內，也會將部分舊橋元素融入新橋的設計中；待保存計畫設計完成，將徵詢文化局等單位意見，並開地方說明會，盼尋求各方共識。

蘭陽大橋是連接宜蘭溪南、溪北最重要的道路，但梁底高度不足，大洪水時有封橋之虞，公路局計畫改建，最快2030年完工。記者陳敬丰／攝影
蘭陽大橋是連接宜蘭溪南、溪北最重要的道路，但梁底高度不足，大洪水時有封橋之虞，公路局計畫改建，最快2030年完工。記者陳敬丰／攝影
交通部長李孟諺（前排右二）、立委陳俊宇（前排右一）、宜蘭縣長林姿妙（前排左一）等人今視察蘭陽大橋改建工程。記者陳敬丰／攝影
交通部長李孟諺（前排右二）、立委陳俊宇（前排右一）、宜蘭縣長林姿妙（前排左一）等人今視察蘭陽大橋改建工程。記者陳敬丰／攝影

文化資產 橋梁 歷史建築

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