蘭陽大橋舊橋改建卡關 公路局擬申請廢止歷史建築

宜蘭台9線蘭陽大橋是往返溪南溪北最重要的道路，由於梁底高度不足，公路局計畫改建；30年前建成的舊橋是歷史建築，貿然拆遷恐違法，公路局規畫保留部分構造如日式欄杆等，遷移到堤防內部，待通過審議再申請廢止歷史建築，若順利有望2030年完工。

蘭陽大橋位於宜蘭市與五結鄉交界，跨過蘭陽溪，最早的橋梁建於1934年，民國後由於交通量增加，1971年拓寬完成，仍不敷使用，公路局在舊橋旁興建新橋，1991年、1994年北上、南下橋面分別完工。舊橋因其歷史意義與日本時代的建築特色，縣府文化局2002年指定為歷史建築。

交通部長李孟諺等人今天到宜蘭視察，公路局東區養護工程分局表示，新舊蘭陽大橋梁底高度都只有約8.25公尺，大雨來臨時有被溪水淹過的風險，危險時甚至需要封橋；去年河川局公告河川治理計畫，計畫堤頂高10.8公尺，蘭陽大橋梁底不足2.55公尺，公路局去年啟動改建計畫的綜合規畫設計。

東分局說，大橋改善計畫經費25.28億元已經匡列，預計2026年3月發包、2030年底完工，將採「半半施工」，先做一半，另一半保持通車；新橋除了梁底增高，也會拓寬車道，包含原有的3車道與機慢車道，再加上自行車道與人行道等人本空間。

改建新橋勢必拆遷與目前橋梁共構的舊蘭陽大橋，涉及文化資產保存。文化局文化資產科表示，任意拆遷歷史建築，恐違反文化資產保存法第106條，將處30萬元到200萬元罰鍰；目前建議東分局朝廢止登錄歷史建築辦理，待收到舊橋保存方案，再請文資委員開審議會。