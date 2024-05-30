花蓮豐濱鄉團體傷害險 流標8次終有著落

花蓮豐濱鄉公所以公所自主財源，持續為全鄉民眾投保「團體傷害險」，因商業保險公司評估危險係數過高，流標8次後，終於自6月1日起鄉民有新台幣30萬元的意外險保障。

豐濱鄉公所秘書鄭立渝今天告訴中央社記者，2年前鄉公所就為全鄉鄉民投保團體傷害保險，鄉民不用付保險金，如萬一發生意外傷害事故，保險公司給付身故或殘廢保險金，最高理賠30萬元。

不過，商業保險公司評估豐濱鄉的危險係數過高，去年底鄉公所公開招標，流標8次都無保險公司投標，因此今年1至5月無承保，公所只好縮短契約時間，為全鄉民眾投保的「團體傷害險」自6月1日起至12月31日止才有保險公司承保。

鄭立渝說，去年有5名鄉民出險，獲得理賠；花蓮縣長者人口比例最高的地區就在豐濱鄉，老化指數（65歲以上老年人口對14歲以下幼年人口的比率）已高達366.78%，因為地形區域關係，交通、醫療等多有不便，工作機會相對少，青壯年人口不斷流失，今年統計全鄉人口數又比去年少了100多人，僅約4100餘人。

豐濱鄉長邱福順表示，鄉內可耕地面積狹小，鄉民大多以觀光旅遊業、漁業、山林物產或稻作為業，但伴隨的高風險也讓意外頻傳，當家中成員發生意外事件，醫療費用甚至喪葬費用與因治療而衍生的收入銳減，都會影響鄉民正常生活。

目前原住民族委員會提供「原住民團體意外保險」，但資格僅限低收入戶與中低收入戶。為提供鄉民更全面保障，公所以自主財源為全鄉民眾投保「團體傷害險」，未來也會評估常年經費逐年按風險機率調整編列辦理。讓因意外造成生活困難的民眾，公所協助辦理「馬上關懷」、「原住民急難救助」及「棺木代金」之外，還有商業保險的理賠支持。

邱福順提醒鄉民，只要設籍豐濱鄉者都是投保對象，民眾免繳保險費，鄉民可以直接聯繫各村幹事或是鄉公所民政暨行政課申請協助，且考量部落長輩大多使用族語，特別製作阿美語、噶瑪蘭語版本的宣傳單讓鄉親了解自己的權益。