基隆交通5大政策顯示過半民眾滿意 學者解讀民調五大爭點

【宋思彤編輯】《匯流新聞網》公布基隆交通市政民調，結果顯示五大政策均有過半民眾滿意，「1200 月票」亦獲七成民眾肯定。《全民查假會社》邀訪學者發現，從民調新聞稿判斷，有些題目的用字過於艱澀；月票政策也涉及到其他縣市與中央部會，未必與基隆市政完全相關。

【民調摘要】

《匯流新聞網》於 5 月 18 日公布「基隆市人本交通施政滿意度」，詢問民眾對基隆相關交通政策的看法與滿意度。其中包括綠色斑馬線、行人專用時相、騎樓綠腳丫、通勤客運與定期月票等政策。

調查結果發現，各項政策的滿意度均高達 6 成，研究結果認為這些政策的成果「深獲市民肯定」，其中綠色斑馬線的滿意度最高，高達 80.5%。

【專家分析】

本次〈看懂民調〉邀請中國文化大學新聞學系教授莊伯仲，解讀民調的五大爭點並進行詳細解析。

爭點一：部分題目用字過於艱澀

詢問民眾對於某項政策是否滿意，這是很常見的民調問題，某方面也可以傳達出某些層面的民意。不過，既然要問到各種人，那用字就要能夠讓大家看懂，也就是說，淺顯易懂的題目，能夠讓任何人都能輕鬆作答。

不過，民調裡面的有些政策的用字太過艱澀，可能會影響受訪者作答。舉例來說，民調詢問民眾對於「行人專用時相」的政策滿意度——這個東西，其實就是大家常說的「行人專用號誌」。

「專用時相」是這個號誌的正式名稱沒錯，但多數的人可能比較習慣稱呼為「專用號誌」， 若民調題目沒有解釋清楚，就可能造成民眾不甚熟悉、造成結果不盡理想。因此，若題目僅包含一種說法，建議可將非正式說法跟正式名稱並陳，讓最多數的民眾理解。

爭點二：僅有滿意、不滿意選項可選？

這份民調算是典型的「地方宣傳手法」之一，目的就是為了提高政策的能見度，達到宣傳的效果，因此這些問題通常都會趨於正面。

通常，我們在詢問民眾的滿意度、認同度時，會採用五分制或七分制的李克特量表（Likert scale），列出「非常同意、同意、不同意也不反對、反對、非常反對」等選項，目的就在於讓受測者指出自己的認同程度。換句話說，不只是可以知道認同的方向，更可以知道其認同的強度。

舉例來說，在 2018 年同婚合法化前，許多民調多是反對者大於支持者，就人數來看是反對＞支持；不過，若加上每個人的認同強度來看，多數反對者可能只是稍微反對、但支持者是強烈贊成，以社會影響力來看，後者的影響力跟強度就會比較強。

不過綜觀這幾題的調查結果，不論是綠色斑馬線、騎樓綠腳丫，或是定期月票，都只看到滿意、不滿意，以及無明確意見這三種結果，令人好奇，在詢問民眾時是否僅有這三個選項可選？

這樣的調查方式，可能會讓一道問題被二分化，會讓問卷無法呈現民眾對政策的滿意程度，只能夠簡單比大小，對於解讀而言就會有些受限。

爭點三：部分政策不一定與基隆市政有關

這份民調一共詢問了六項與基隆有關的政策滿意度，分別是：綠色斑馬線、行人專用時相、騎樓綠腳丫、基隆市國道通勤客運、基北北桃 1200 都會定期票，以及基隆市 288 定期月票。

但這邊要注意的是，這些政策並非所有都只跟基隆市有關。舉例來說，基隆市國道通勤客運，也會和往返的縣市、以及中央主管單位（高公局）有關；1200 月票更牽涉到四個縣市和中央行政院。

可能有些民眾對 1200 月票滿意，但他滿意的部分是「可以免費搭機捷」，那就不宜直接跟基隆市政劃上等號。

爭點四：行動電話如何對戶籍抽樣？

我們常說「結果固然重要、但調查的過程更重要」。根據《匯流新聞網》的內文顯示，這次的電話調查是採用市內電話、行動電話同步進行抽樣，調查對象為戶籍在基隆市，年滿18歲的一般民眾。

此處可以點出兩個問題，第一個是：行動電話的抽樣，要如何能夠調查到基隆的設籍者？

市話之所以可以調查特定地區民眾，是因為有區碼進行識別，行動電話則沒有；或是透過其他技術（例如：與電信業者合作，透過基地台確定定位）來確定受訪者位置並判定戶籍；又或者是土法煉鋼直接撥電話確認？這一點有待民調公司更詳盡的解說。

第二個問題是：以「戶籍」作為調查對象的區分，是否恰當？

通常我們在做市政民調時，會以實際生活在此地的民眾為主。因為比起僅設籍基隆的民眾，在基隆生活、就學就業，或是在基隆租房子的民眾，他們對於政策的施行是更有感的。如果下次將調查對象改為「居住或設籍在基隆的居民」，或許能夠詢問到民眾對於政策更精確的感受。

爭點五：可問更多背景資訊、盼公布完整報告

這些政策的調查，相信對於基隆市政府來說，都是很重要的政策施行資訊。我常說「做民調很簡單，但解讀並不容易」，為了讓解讀貼近真實，我也會建議民調執行單位，可以詢問受訪者更詳細的背景資訊。

以本篇的主題「人本交通」來說，可以詢問受訪者平常如何通勤、是否有開車習慣、或是購買何種月票等，並透過政策題目進行交叉分析，就可以得到更詳盡的資料。

此外，這篇民調的圖檔都太過模糊，不僅題目文字看不清楚、表格交叉分析的數字更是無法判讀，這可能是網站的技術問題所致。如果民調單位願意公佈 PDF 檔的完整民調報告，就可以解決這一類的爭端。

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