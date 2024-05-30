台東偏鄉監視器少、故障率高 議員提「開放認養」

台東警力不足，偏鄉地區需仰賴監視器系統維護治安，但監視器不是不足，就是故障，議員提出設置治安基金及開放民間認養，已保障偏鄉居民安全。縣府秘書長盧協昌表示，請警局研議規畫。

盧協昌指出，建置監視器系統問題不大，每年固定編列400萬元進行設置和維修，但最大問題是1年1300萬元的光纖網路費用，這是很龐大的預算經費，目前先維持汰舊換新及高妥善率。

他強調，至於設置治安基金及開放民間認養部分，因涉及的法規面和技術面廣泛，所以這部分會請警局做好完善研議規畫後，再評估可行性，對於民眾治安與交通維護需求，縣府也會盡全力協助。

議員鄭崗山今天在議會總質詢針對偏鄉地區監視系統少，且故障率高提出建議，希望縣府與警察局將每年交通違規取締罰緩，挪出部分設置治安基金，以專款專用增加偏鄉監視系統和後續維管。

他說，之前有部落發生案件，不僅能調閱的監視器有限，更發生能調閱的監視器居然故障的狀況，這對偏鄉治安完全沒有保障可言，尤其現在警力不足情況下，監視器對偏鄉而言更顯重要。

鄭崗山表示，若公部門經費無法滿足地方所需，其實也可以比照路燈模式，開放民間社團或企業認養，這樣可以減輕縣府及警察局負擔，也能落實照顧到偏鄉治安，一舉數得。

據了解，宜蘭縣礁溪鄉就推出1年2萬元監視器認養行動，結果成效不錯，吸引不少民間企業認養；另台中市北區就開放社區巡守隊認養，高密度監視網，都發揮功效，協助警方辦案。