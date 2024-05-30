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影／以色列小丑醫生飛20小時來台 為花蓮帶來歡笑與愛

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
兩位以色列小丑醫生，為撫慰震災受創心靈，近日到花蓮多處巡演，今天在花蓮市米崙日照中心，與長輩互動相當開心。記者王燕華／攝影
兩位以色列小丑醫生，為撫慰震災受創心靈，近日到花蓮多處巡演，今天在花蓮市米崙日照中心，與長輩互動相當開心。記者王燕華／攝影

4月花蓮地震重創花蓮，兩位以色列籍「小丑醫生」專程飛了20個小時，跨海來台在花蓮學校、文健站等多處巡演，以逗趣、浮誇且極具喜感的的肢體動作，為災民帶來歡笑，撫慰受創的心靈。

以色列「夢想醫生計畫 （The Dream Doctors Project)」組織的兩位醫療小丑高興老師（Yaron Sancho Goshen｝、和檸檬老師（Nimrod Eisenberg），今天裝上紅鼻子、帶著一把吉他，到花蓮市米崙日照中心演出，雖然語言不通，但兩人藉由音樂、肢體動作，和白髮長者們玩得開心，還有長輩開心站起來共舞，現場洋溢歡笑聲，每個人臉上都流露喜悅。

小丑醫師遠渡重洋來到花蓮震災演出，是由駐台北以色列經濟文化辦事處居中安排。駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）說，以色列和台灣交流30年，在經濟、文化、教育等面向都有很好互動，也非常關心花蓮大地震的災情。這是她第一次到花蓮，透過安排醫療小丑演出，表達對災民的關懷，帶來歡笑、愛與希望。

徐榛蔚說，花蓮經歷25年來最強烈的地震，許多民眾身心都感到恐懼，感謝駐台北以色列經濟文化辦事處安排兩位小丑醫師在花蓮演出一個星期，到國中小學、文健站、照護據點等15個地方巡迴義演，撫慰人心。

夢想醫生計畫成立於2002年，為以色列非營利組織，培訓專業醫療小丑成為跨專業團隊照護的成員，目前有超過100位小丑在以色列29間醫院服務，參與以色列國防軍人道主義救援任務，到世界各地巡迴演出，幫助災民重展歡顏，疫情期間也曾到病房幫助新冠病毒患者對抗孤獨和疏離感。

兩位以色列小丑醫生，為撫慰震災受創心靈，近日到花蓮多處巡演，今天在花蓮市米崙日照中心，與長輩互動相當開心。記者王燕華／攝影
兩位以色列小丑醫生，為撫慰震災受創心靈，近日到花蓮多處巡演，今天在花蓮市米崙日照中心，與長輩互動相當開心。記者王燕華／攝影
兩位以色列小丑醫生，為撫慰震災受創心靈，近日到花蓮多處巡演，今天在花蓮市米崙日照中心，與長輩互動相當開心。記者王燕華／攝影
兩位以色列小丑醫生，為撫慰震災受創心靈，近日到花蓮多處巡演，今天在花蓮市米崙日照中心，與長輩互動相當開心。記者王燕華／攝影
兩位以色列小丑醫生，為撫慰震災受創心靈，近日到花蓮多處巡演，今天在花蓮市米崙日照中心，與長輩互動相當開心。記者王燕華／攝影
兩位以色列小丑醫生，為撫慰震災受創心靈，近日到花蓮多處巡演，今天在花蓮市米崙日照中心，與長輩互動相當開心。記者王燕華／攝影

以色列 地震 花蓮

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