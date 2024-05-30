花蓮首座全民運動館動土 新館多元空間將有這些新設施

花蓮縣政府斥資3億元拆除老舊漏水的溫水復健游泳池，興建縣內首座全民運動館，今天動土，預計2026年上半年完工，除原有的復健游泳池，新增韻律教室、瑜珈教室、健身中心、銀髮暨身障體適能等空間，後續將採OT（營運轉移）方式委外營運。

1997年興建的花蓮縣身心障礙福利服務中心溫水泳池，位於花蓮市順興路，因年久失修，建築、設備老舊，地下室機房、屋頂、池底都漏水，也不符合無障礙設施規定，2018年閉館。縣府獲教育部核定1億元，自籌2億元，斥資3億元拆除，今天動工興建新館，縣長徐榛蔚及副議長徐雪玉、多位縣議員都出席動土典禮，徐榛蔚希望完工後，成為促進縣內各年齡層社會共融、健康生活的重要場域。

社會處長陳加富說，將新建地下1層、地上4層樓建物，新館一樓維持原有供身心障礙者游泳的溫水復健池，規畫5個水道，將有適合身心障礙者入水的油壓椅，還增設SPA區、烤箱、蒸氣室等設施。

2到4樓為營運廠商辦公空間、健身體適能中心、韻律教室、瑜珈教室、多功能教室等空間，工期約需730個日曆天，預計後年上半年完成後，依據促進民間參與公共建設法規定，採OT方式委託民間經營管理。