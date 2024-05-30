快訊

超英勇！「角力隊」高中生6度衝入火場救出受困老翁

對流雲系發展旺盛 從北到南12縣市大雨特報

又偶遇了！黃仁勳到訪「台北最好喝砂鍋雞湯名店」 跟著懂吃名人探店

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮首座全民運動館動土 新館多元空間將有這些新設施

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣溫水復健游泳池因老舊漏水閉館多年，縣府爭取經費，已經拆除，今天動土在原址新建全民運動館。記者王燕華／攝影
花蓮縣溫水復健游泳池因老舊漏水閉館多年，縣府爭取經費，已經拆除，今天動土在原址新建全民運動館。記者王燕華／攝影

花蓮縣政府斥資3億元拆除老舊漏水的溫水復健游泳池，興建縣內首座全民運動館，今天動土，預計2026年上半年完工，除原有的復健游泳池，新增韻律教室、瑜珈教室、健身中心、銀髮暨身障體適能等空間，後續將採OT（營運轉移）方式委外營運。

1997年興建的花蓮縣身心障礙福利服務中心溫水泳池，位於花蓮市順興路，因年久失修，建築、設備老舊，地下室機房、屋頂、池底都漏水，也不符合無障礙設施規定，2018年閉館。縣府獲教育部核定1億元，自籌2億元，斥資3億元拆除，今天動工興建新館，縣長徐榛蔚及副議長徐雪玉、多位縣議員都出席動土典禮，徐榛蔚希望完工後，成為促進縣內各年齡層社會共融、健康生活的重要場域。

社會處長陳加富說，將新建地下1層、地上4層樓建物，新館一樓維持原有供身心障礙者游泳的溫水復健池，規畫5個水道，將有適合身心障礙者入水的油壓椅，還增設SPA區、烤箱、蒸氣室等設施。

2到4樓為營運廠商辦公空間、健身體適能中心、韻律教室、瑜珈教室、多功能教室等空間，工期約需730個日曆天，預計後年上半年完成後，依據促進民間參與公共建設法規定，採OT方式委託民間經營管理。

陳加富表示，全民運動館希望兼顧各種使用需求，先前招商說明會就邀請身障團體表達想法，未來與廠商協商營運內容時，也會要求營業項目、營運方式要兼顧身障人士需求規畫設計。

花蓮縣全民運動館今天動土，預計後年上半年完工後委外營運。記者王燕華／攝影
花蓮縣全民運動館今天動土，預計後年上半年完工後委外營運。記者王燕華／攝影

復健 教室 花蓮

延伸閱讀

立法院三讀通過刑法藐視國會罪 虛偽陳述可判1年徒刑、20萬元罰金

綠委發言扯徐榛蔚 傅崐萁護妻嗆「人渣」

花蓮無黨籍聯盟推「藐視議會罪」 徐榛蔚：尊重議會

呼應立院修法 花蓮議會無黨政團推「藐視議會罪」

相關新聞

影／以色列小丑醫生飛20小時來台 為花蓮帶來歡笑與愛

4月花蓮地震重創花蓮，兩位以色列籍「小丑醫生」專程飛了20個小時，跨海來台在花蓮學校、文健站等多處巡演，以逗趣、浮誇且極...

台東偏鄉監視器少、故障率高 議員提「開放認養」

台東警力不足，偏鄉地區需仰賴監視器系統維護治安，但監視器不是不足，就是故障，議員提出設置治安基金及開放民間認養，已保障偏...

花蓮首座全民運動館動土 新館多元空間將有這些新設施

花蓮縣政府斥資3億元拆除老舊漏水的溫水復健游泳池，興建縣內首座全民運動館，今天動土，預計2026年上半年完工，除原有的復...

台東慢經濟發酵停車量能不足 議員建議設置「停車場基金」改善

台東慢經濟觀光發展蓬勃，停車場雨後春筍般林立，縣議員簡維國今天縣政總質詢，建議縣府依據停車場法規設置「停車場基金」，未來...

基隆騎樓開放桌椅延伸？謝國樑提2條件 擬街道家具計畫

基隆市很多騎樓有商家延伸性桌椅，方便民眾歇腳飲食，但只要有人檢舉，就可能遭警方開單告發。民代建議，在不妨礙通行下，可開放...

宜蘭自來水 剩偏鄉4.2%戶數沒管線

宜蘭縣自來水供水率超過95%，但是大同、南澳等偏鄉地區尚未接管，因地勢高、接管不易，居民申請接管戶數也少，地方認為，不該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。