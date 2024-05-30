台東慢經濟發酵停車量能不足 議員建議設置「停車場基金」改善

台東慢經濟觀光發展蓬勃，停車場雨後春筍般林立，縣議員簡維國今天縣政總質詢，建議縣府依據停車場法規設置「停車場基金」，未來可以作為給予獎助或設施改善的專款專用經費來源。

縣長饒慶鈴答覆表示，設置「停車場基金」在人口稠密的市區是可以來做，目前縣府都市計畫委員會可以建置，議員建議的大方向理論上是行得通，至於細部的便利性、使用性及可執行性則必須要再評估。

台東近年推慢經濟觀光發展蓬勃，觀光人潮不斷增加，市區停車量能不足，縣府不斷興建停車場解決，其中包括7億元多功能停車場，簡維國提出設置停車場基金的必要性。

他指出，停車場的功能可以多樣化，而不是只有政府投資興建，他認為有了相關停車場基金，可以鼓勵民間將私有空閒土地活化興建停車場，亦可協助縣府解決市區長久停車不足的問題。

簡維國表示，停車場基金的來源，不單只有停車繳費的收入，其實還有包括違規停車罰緩、燃料稅等金額，他說收了百姓納稅錢，正本清源讓民眾感受到這是要改善停車問題，百姓自然甘願。