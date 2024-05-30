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尚武漁港續清淤 縣府否認要廢港

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東大武鄉尚武漁港長年淤沙，政府迄今花逾20億元清淤，但成效有限，議員翁麗吟認為與其不斷清淤，不如協助興建北突堤或多元轉型發展，一次解決。縣府表示，彙整意見後會報請漁業署，並請中央民代幫推一把。

尚武漁港是台東南迴唯一漁港，因位處海岸漂沙地帶，長年淤沙，阻礙漁民出海作業。政府迄今已花超過20億元經費清淤，也邀國內外專家學者進行漂沙調查及水工模型試驗，均無法有效改善。

翁麗吟昨天質詢時認為，縱使漁民的生計要顧，但無止盡花錢清淤，治標不治本，也不是辦法，建議興建北突堤或多元轉型發展，畢其功於一役，才能一勞永逸。

縣府農業處長江慧卿表示，延伸興建北突堤，約需花8億元，但漁業署每年編10億元經費，實在無法支應。考量到漁民生計發展，希望漁業署能協助解決。

她更表示，尚武漁港因自然環境緣故造成淤沙，公路局自設計北防波堤及離岸堤護岸後，漁港淤沙回流更加嚴重；外界一度誤解尚武漁港可能因此廢港，但事實上並沒有廢港的打算，縣府會持續和漁民討論漁港未來發展契機。

台東 漁業署 漁民

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