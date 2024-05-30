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台9線下清水橋便橋大車放行 平日白天有交管 3時段開放

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

台9線蘇花公路158.6公里處下清水橋在上月3日花蓮地震過後受損，目前便道僅限小車通行，公路單位積極搶修，今天清晨6時起大車也可限速通過，接下來到年底辦理原橋位復建工程，每天日間3時段開放通行，夜間、假日全天不管制，端午連假也開放。

公路局東區養護工程分局南澳工務段表示，4月3日地震發生後即搶修下清水橋鋼便道，4月6日搶通，單線雙向開放小型車，接著辦理優化，拓寬及引道工程已完成，正施作護欄，今天就可開放大型車限速15公里雙向通行，不限車種，依原管制措施限車長12.2公尺以下車輛通行。

南澳工務段表示，昨晚7時至今清晨6時維持夜間預警性封閉，今天清晨6時至上午8時開放大小車輛通行。接下來重建原橋梁，每天上午8時至下午5時採3時段施工管制，上午10時至10時20分、中午12時至下午1時，下午3時至3時20分各放行一次。

南澳工務段表示，放行時段內到達管制點車輛全數放行，下午5時至隔天上午8時及假日全天都不管制，預計年底前完工。

9丁線64k+900至69k+10段邊坡仍處不穩定狀態，有持續落石情況，以及台9丁線65k+500（和仁火車站）為土石流路段，原行駛台9丁線和仁至大清水路段的管制大貨車及行人，一律通行蘇花改仁水隧道路段。

南澳 地震 火車站

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