宜蘭自來水 剩偏鄉4.2%戶數沒管線

宜蘭縣自來水供水率超過95%，但是大同、南澳等偏鄉地區尚未接管，因地勢高、接管不易，居民申請接管戶數也少，地方認為，不該用效率看待申請管線，「該裝就要裝」，自來水公司指出，接條管線要上千萬，只有1、2戶申請不易通過，盼更多居民一同申請。

宜蘭多雨，地下水資源豐富，部分民眾習慣使用地下水井等，極端氣候影響，台灣自來水公司擔心地下水不穩定，近年鼓勵民眾踴躍申請接自來水管線。

地方人士表示，可以理解偏遠地區的管線難度高、受惠戶少，是「低效管線」，但既然只剩下4.2%戶數還沒有管線，應該要轉換思維，更設身處地的為偏遠地區民眾考慮。

自來水公司第八區管理處指出，大同、南澳等山地鄉位置偏遠，居民長年使用簡易自來水或地下水井，但近年氣候變化，水質、水量不如過去穩定，遇到天然災害有枯竭之虞，希望民眾更積極申請接自來水管線，申請用戶數量夠多，較容易通過水利署評比，爭取接線補助。

八區處表示，目前縣內供水普及率從2019年的95.53%提升到去年底的95.8%，剩下4.2%主要位於大同、南澳與三星的山區或偏遠地區，地勢較高管線搭建不易，且戶數偏少，不易通過評比申請補助。

八區處表示，今年已經通過7筆延伸管線的補助案，包含冬山、羅東、三星、南澳等鄉鎮，水利署核定經費2562萬5500元，總長度4996公尺，受惠戶數53戶，全工程今年就能完工通水；尚未申請的民眾若有需要，都可洽詢八區處南、北服務所。