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基隆騎樓開放桌椅延伸？ 謝國樑提2條件 擬街道家具計畫

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市很多騎樓有商家延伸性桌椅，方便民眾歇腳飲食，但只要有人檢舉，就可能遭警方開單告發。民代建議，在不妨礙通行下，可開放使用桌椅。市長謝國樑說，市府正研擬「街道家具」計畫，國外有一些案例，在不妨礙街道暢通，又能對街景加分，擬先挑部分路段試辦。

市議韓世昱昨質詢指，信義區很多騎樓高低不一，沒有整平，對長者、小孩等族群構成風險，建議市府在信一路、東信路等路段，先做無障礙或整平計畫，目前市府著重在港區周邊、市中心的騎樓整平，信義區大多還沒有做。

韓世昱表示，很多商家向他反映，騎樓是延伸性營業場所，擺放桌椅只要不影響通行，應可比照機車停放，但常被民眾檢舉是路霸，遭警方開單，商家總是收起來又放，不如好好管理。

謝國樑回應，在通行和開放間要取得平衡，他也曾在這類場域吃早餐，他主張，部分騎樓可開放，市府正研擬「街道家具」計畫，國外有很多案例，要有兩項前提 ，第一不妨礙街道暢通，再者擺出來的設備要對景觀有加分作用，有點綴裝飾的質感。預計找一些早餐店試辦，不會形成路霸，並局限特定路段。

基隆 早餐店 謝國樑

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