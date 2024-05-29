雲林縣民遊花蓮「每人可領1300元」 助力花蓮振興觀光

0403地震重創花蓮，雲林縣政府推出心蓮心振興國旅獎助方案，助花蓮恢復觀光動能，6月1日起至年底，身分證字號「P」開頭或設籍雲林縣者，至花蓮旅遊並投宿當地合法旅宿，每人可獲獎助金300元，結合交通部補助方案，每人總計可獲補助1300元。

縣長張麗善指出，雲林縣除配合廣宣觀光署補助的旅遊方案，今再號召北港朝天宮、北港武德宮、四湖參天宮、三條崙海清宮、財團法人雲林同鄉文教基金會及中華民國雲林同鄉總會等宮廟和團體，加碼推出「雲林縣心蓮心振興國旅獎助方案」。

張麗善說，凡身分證字號為P開頭者，或戶籍於雲林縣的縣民，至花蓮旅遊並住宿在花蓮縣合法設立的旅宿業，後至「雲林縣政府雲端聯合服務中心」登錄個人資料並上傳住宿發票或收據，即完成獎助金申請，每人300元、限申請1次，名額1萬名，用完為止，可搭配觀光署補助方案使用，每人最高可享1300元。

目前花蓮縣政府已大致修復遭0403地震重創的硬體設施設備，張麗善推薦縣民可安排前往新城山海百貨、七星潭、花蓮觀光漁港向日廣場、曼波海洋生態休閒園區、農好基地、石雕博物館、將軍府、楓林步道、東大門夜市、太平洋公園、知卡宣綠森林親水公園、鯉魚潭、池南國家森林遊樂區等景點。