快訊

北檢出手了！王義川爆「手機定位分析青鳥」 分他字案偵辦

雲林縣民遊花蓮「每人可領1300元」 助力花蓮振興觀光

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
0403地震重創花蓮，為協助花蓮縣恢復觀光旅遊產業動能，雲林縣政府6月1日起至年底，推出心蓮心振興國旅獎助方案。圖／雲林縣政府提供
0403地震重創花蓮，為協助花蓮縣恢復觀光旅遊產業動能，雲林縣政府6月1日起至年底，推出心蓮心振興國旅獎助方案。圖／雲林縣政府提供

0403地震重創花蓮雲林縣政府推出心蓮心振興國旅獎助方案，助花蓮恢復觀光動能，6月1日起至年底，身分證字號「P」開頭或設籍雲林縣者，至花蓮旅遊並投宿當地合法旅宿，每人可獲獎助金300元，結合交通部補助方案，每人總計可獲補助1300元。

縣長張麗善指出，雲林縣除配合廣宣觀光署補助的旅遊方案，今再號召北港朝天宮、北港武德宮、四湖參天宮、三條崙海清宮、財團法人雲林同鄉文教基金會及中華民國雲林同鄉總會等宮廟和團體，加碼推出「雲林縣心蓮心振興國旅獎助方案」。

張麗善說，凡身分證字號為P開頭者，或戶籍於雲林縣的縣民，至花蓮旅遊並住宿在花蓮縣合法設立的旅宿業，後至「雲林縣政府雲端聯合服務中心」登錄個人資料並上傳住宿發票或收據，即完成獎助金申請，每人300元、限申請1次，名額1萬名，用完為止，可搭配觀光署補助方案使用，每人最高可享1300元。

目前花蓮縣政府已大致修復遭0403地震重創的硬體設施設備，張麗善推薦縣民可安排前往新城山海百貨、七星潭、花蓮觀光漁港向日廣場、曼波海洋生態休閒園區、農好基地、石雕博物館、將軍府、楓林步道、東大門夜市、太平洋公園、知卡宣綠森林親水公園、鯉魚潭、池南國家森林遊樂區等景點。

文化觀光處長陳璧君說，雲林良品電商平台即日起推出「良品心蓮心導購專區」，提供花蓮縣15組線上農特產品購買連結，協助銷售推廣當地各項農特品，此外也將邀請花蓮縣參與雲林縣主辦的台灣咖啡節、海洋音樂祭、雲林國際偶戲節等下半年度大型活動，藉展售行銷讓無法前往觀光旅遊者購得花蓮縣產。

0403地震重創花蓮，為協助花蓮縣恢復觀光旅遊產業動能，雲林縣政府6月1日起至年底，推出心蓮心振興國旅獎助方案。圖／雲林縣政府提供
0403地震重創花蓮，為協助花蓮縣恢復觀光旅遊產業動能，雲林縣政府6月1日起至年底，推出心蓮心振興國旅獎助方案。圖／雲林縣政府提供

北港朝天宮 花蓮 雲林

延伸閱讀

國土新法違建農舍重罰百萬以上 雲林議員：會死人啦！

30多歲女子獨得2億威力彩 捐款家鄉雲林助弱勢

雲林首辦520集團結婚 新人開心：讓我等到了

賴清德總統今就職 張麗善：要當全民而不是民進黨的總統

相關新聞

基隆騎樓開放店家桌椅延伸？ 謝國樑提2條件「街道家具」計畫

基隆市很多騎樓有商家延伸性桌椅，讓民眾吃東西，但只要有人檢舉路霸，就會遭到警方開單告發，但警察走了還是會再擺出來。議員韓...

國會擴權地方仿效？綠喊基隆議會訂藐視議會自治條例

國會擴權法案昨天通過，基隆市議會民進黨團今天問市長謝國樑是否支持該作法，並表示基隆也要訂定藐視議會自治條例。謝國樑說，「...

宜蘭剩4.2%戶數無自來水管線 地方盼政府改變效率思維

宜蘭多雨，地下水資源豐富，部分民眾習慣使用地下水井等，近年極端氣候影響，台灣自來水公司擔心地下水不穩定，鼓勵民眾踴躍申請...

花東交通3法金額龐大 陳淑姿：可能排擠其他建設

環島高鐵、花東快及國六東延特別條例近期引發討論，民進黨立委吳秉叡詢問主計總處，3案通過估計需要2兆元，是否拿得出錢。主計...

蘇花下清水橋明天開放大車通行 日間3放行時段出爐

台9線蘇花公路158.6公里處下清水橋在上月3日花蓮地震過後受損，目前便道僅限小車通行，公路單位積極搶修，明天清晨6時起...

台東尚武漁港淤沙問題熱議 縣府：沒有廢港繼續清淤

台東南迴唯一漁港大武鄉尚武漁港長年淤沙，政府無止盡花錢清淤，未來發展引起關注，議員翁麗吟建議與其不斷清淤，不如請中央協助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。