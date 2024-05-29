不用遠赴義大利 宜蘭「五漁鐵」品牌亮相

宜蘭縣政府串連東北角的五個漁村，打造「頭城五漁鐵」品牌，今天在台北市松菸文創園區舉辦記者會，透過鐵路網及在地漁村文化、美食等特色，盼打造成義大利五漁村。縣長林姿妙出席活動表示，圈域內的軟硬體建置計畫陸續在今年完工，要讓遊客完整體驗宜蘭魅力，「宜蘭勁厚耍！」

林姿妙表示，蘭海鐵道五漁村計畫是以東北角的石城、大里、大溪、梗枋、外澳，這五個漁村，以及五個車站作為串接，透過中央和地方攜手資源挹注，進一步地優化當地觀光設施和亮點，同時嚴選出櫻花蝦米果、平安乳酪蛋糕、水果風味石花凍等名品，帶起當地產業。

宜蘭縣政府表示，這項計畫參照義大利五漁村，讓東北角的五個漁村勾勒出一系列遊程品牌，利用鐵道行經的優勢，鳴日號停靠在梗枋的龜山站，新鮮漁產烹調上車。整體的計畫除了帶來遊客之外，更盼能促使青年返鄉，再造新漁港特色。

宜蘭縣觀光協會理事長王文新說，農漁觀光產業已密不可分，而如何將產品行銷，更仰賴地是包裝，像是在地平凡可見的石花凍，透過加值風味、精緻化了整體產品，這就像是將五漁村包裝一樣的道理。