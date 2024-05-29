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不用遠赴義大利 宜蘭「五漁鐵」品牌亮相

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
設計師以「龜山碧」和「蘭海藍」雙色組成品牌形象。記者邱書昱／攝影
設計師以「龜山碧」和「蘭海藍」雙色組成品牌形象。記者邱書昱／攝影

宜蘭縣政府串連東北角的五個漁村，打造「頭城五漁鐵」品牌，今天在台北市松菸文創園區舉辦記者會，透過鐵路網及在地漁村文化、美食等特色，盼打造成義大利五漁村。縣長林姿妙出席活動表示，圈域內的軟硬體建置計畫陸續在今年完工，要讓遊客完整體驗宜蘭魅力，「宜蘭勁厚耍！」

林姿妙表示，蘭海鐵道五漁村計畫是以東北角的石城、大里、大溪、梗枋、外澳，這五個漁村，以及五個車站作為串接，透過中央和地方攜手資源挹注，進一步地優化當地觀光設施和亮點，同時嚴選出櫻花蝦米果、平安乳酪蛋糕、水果風味石花凍等名品，帶起當地產業。

宜蘭縣政府表示，這項計畫參照義大利五漁村，讓東北角的五個漁村勾勒出一系列遊程品牌，利用鐵道行經的優勢，鳴日號停靠在梗枋的龜山站，新鮮漁產烹調上車。整體的計畫除了帶來遊客之外，更盼能促使青年返鄉，再造新漁港特色。

宜蘭縣觀光協會理事長王文新說，農漁觀光產業已密不可分，而如何將產品行銷，更仰賴地是包裝，像是在地平凡可見的石花凍，透過加值風味、精緻化了整體產品，這就像是將五漁村包裝一樣的道理。

記者會中也邀請品牌視覺設計操刀的中華平面設計協會理事長王明德出席，他說，以「龜山碧」和「蘭海藍」雙色組成，也展現出火車行駛開蘭第一城穿梭山與海間，也呈現在地漁海共好的意象，「地方因為文化而偉大。」

林姿妙（左）拿起龜山島形狀的餅乾嚐鮮。記者邱書昱／攝影
林姿妙（左）拿起龜山島形狀的餅乾嚐鮮。記者邱書昱／攝影
林姿妙（左）和王文新（右）逛在位於松菸的通路。記者邱書昱／攝影
林姿妙（左）和王文新（右）逛在位於松菸的通路。記者邱書昱／攝影

品牌 宜蘭 林姿妙 義大利

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