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基隆騎樓開放店家桌椅延伸？ 謝國樑提2條件「街道家具」計畫

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑表示，市府正在研擬「街道家具」計畫，但第一不妨礙街道暢通，第二擺出來對景觀有加分。記者游明煌／攝影
市長謝國樑表示，市府正在研擬「街道家具」計畫，但第一不妨礙街道暢通，第二擺出來對景觀有加分。記者游明煌／攝影

基隆市很多騎樓有商家延伸性桌椅，讓民眾吃東西，但只要有人檢舉路霸，就會遭到警方開單告發，但警察走了還是會再擺出來。議員韓世昱建議，在不妨礙通行的情況下，可開放桌椅使用。市長謝國樑說，市府正研擬「街道家具」計畫來開放，國外有很多案例，在不妨礙街道暢通、對景觀有點綴裝飾加分的質感，擬先挑部分路段試辦。

市議韓世昱今天質疑指出，信義區有很多騎樓有一些高低不一，造成騎樓沒有整平，對長者及小孩十分不便，容易跌倒，建議市府在信一路、東信路等路段，先做一些無障礙或整平計畫，目前市府多只在港區周邊、市中心的騎樓整平，但信義區多還沒有做。

韓世昱並表示，很多商家跟他反映，騎樓是所謂的延伸性的營業場所，擺放桌椅只要不影響通行，應可比照機車停放，但常常被民眾檢舉路霸，被警方開單，每天收起來又放，不斷反反覆覆，不如好好管理。

市長謝國樑表示，在通行和開放間要取得平衡，他也曾在這樣的場域吃早餐，他認為，部分騎樓可開放，市府正在研擬「街道家具」計畫，國外有很多案例，要有二項前題，第一不妨礙街道暢通，第二擺出來對景觀有加分的，有點綴裝飾的質感。

謝國樑指出，具體家具的種類和擺出的樣子，都還要有進一步討論，要和警方討論後才會定案，未來會可以找一些早餐店試辦，不會形成路霸，質感也是要很好的，並侷限特定路段。

至於騎樓整平的部分，市府都發處長謝孝昆表示，市區騎樓整平計畫現在在市區多個範圍進行，信義區騎樓整平也會在後續來啟動。

基隆 早餐店 謝國樑

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