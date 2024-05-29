宜蘭剩4.2%戶數無自來水管線 地方盼政府改變效率思維

宜蘭多雨，地下水資源豐富，部分民眾習慣使用地下水井等，近年極端氣候影響，台灣自來水公司擔心地下水不穩定，鼓勵民眾踴躍申請接管線，目前全縣供水率超過95%，尚未接水的地區多在偏遠鄉鎮；地方人士也批評，政府不該用「效率至上」的觀點看待偏遠地區接線補助。

自來水公司第八區管理處指出，大同、南澳等山地鄉位置偏遠，居民長年使用簡易自來水或地下水井，但近年氣候變化，水質、水量不如過去穩定，遇到天然災害有枯竭之虞，盼民眾更積極申請接自來水管線，申請用戶數量夠多，較容易通過水利署評比，爭取接線補助。

八區處說，今年已經通過7筆延伸管線的補助案，包含冬山、羅東、三星、南澳等鄉鎮，水利署核定經費2562萬5500元，總長度4996公尺，受惠戶數53戶，全工程今年就能完工通水；尚未申請的民眾若有需要，都可洽詢八區處南、北服務所。

八區處表示，目前縣內供水普及率從2019年的95.53%提升到去年底的95.8%，剩下4.2%主要位於大同、南澳與三星的山區或偏遠地區，地勢較高管線搭建不易，且戶數偏少，接1條管線可能要上千萬元，卻只有1、2戶使用，不易通過評比申請補助，盼更多居民一同申請。

地方人士表示，供水普及率都超過95%了，政府卻還要用「追求效率」的觀點看待申請管線補助評比；可以理解偏遠地區的管線難度高、受惠戶少，是「低效管線」，但既然只剩下4.2%戶數還沒有管線，應該要轉換思維，更設身處地的為偏遠地區民眾考慮。