國會擴權地方仿效？綠喊基隆議會訂藐視議會自治條例

國會擴權法案昨天通過，基隆市議會民進黨團今天問市長謝國樑是否支持該作法，並表示基隆也要訂定藐視議會自治條例。謝國樑說，「惡法亦法」，並指如果經過議會討論通過，他會尊重、支持自治條例。

民進黨議員今天聯合質詢，針對國會擴權法案要求市長謝國樑表態，議員鄭文婷詢問市長「立法院有沒有違反憲法規定？」謝國樑先說「我不敢對立法院通過的法案評論是否違憲」，後來在鄭逼問多次再回答「依我來看是還沒有」。

鄭文婷再問謝國樑是否贊成民進黨提大法官釋憲案？基隆市議會是不是也可訂藐視議會自治條例？立法院憑什麼可以對總統一問一答質詢？

謝國樑回答，民進黨團如果認為違憲可以提釋憲，這是他們的權力，而自治條例當然基隆也可以訂定。至於一問一答方式的問題，法律如果有明訂，惡法亦法，除非有公告違憲，再不合理，如果經總統公布後還是國家的法律。

鄭文婷接著表示，立法院現在所訂的就是惡法，她非常肯定謝國樑敢講「惡法亦法」，比台北市長蔣萬安更有道德勇氣，她要給謝市長掌聲。

議員吳驊珈說，市長終於鬆口不支持未經討論就通過法案，她感謝市長跟反黑箱民眾站在一起，同時也感謝市長支持市議會訂定藐視議會自治條例，也請市長不要只有嘴巴說說而已，請以行動要求同黨議員全力支持，鼓勵市長一起加油努力，促成藐視議會自治條例完成訂定。

議員施偉政也說，現在國會發生的政黨對抗，沒有正當性，如果發生在基隆，如果基隆也訂定藐視議會自治條例，這樣可以嗎？謝國樑表示，如果最後議通過這樣自治條例，他也只能接受。