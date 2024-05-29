雲林縣民至花蓮觀光 6月1日起最高享1300元補助

雲林縣心蓮心振興國旅獎助方案6月1日起跑，雲林縣民至花蓮觀光，住宿合法設立旅宿，結合交通部觀光署補助，每人最高享新台幣1300元補助；名額1萬名，用完為止。

雲林縣政府今天發布新聞稿表示，為協助花蓮縣早日恢復觀光旅遊產業動能，6月1日起至年底推出雲林縣心蓮心振興國旅獎助方案。

縣府表示，凡身分證字號為P開頭者或戶籍設於雲林縣民眾，至花蓮旅遊住宿合法設立旅宿業，至「雲林縣政府雲端聯合服務中心－雲林縣心蓮心振興國旅獎助方案」登錄相關資料，並上傳住宿發票或收據，可向縣府申請1人300元獎助金。

縣府指出，每人限申請1次補助，名額為1萬名，用完為止，若再結合交通部觀光署推出自由行及團客住宿補助方案，每人最高可享1300元補助。