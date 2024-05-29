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花東交通3法金額龐大 陳淑姿：可能排擠其他建設

中央社／ 台北29日電
環島高鐵、花東快及國六東延特別條例近期引發討論，民進黨立委吳秉叡詢問主計總處，3案通過估計需要2兆元，是否拿得出錢。主計長陳淑姿表示，須依規定審議，但金額龐大，可能排擠其他重大建設，要審慎討論可行性。記者林俊良／攝影
環島高鐵、花東快及國六東延特別條例近期引發討論，民進黨立委吳秉叡詢問主計總處，3案通過估計需要2兆元，是否拿得出錢。主計長陳淑姿表示，須依規定審議，但金額龐大，可能排擠其他重大建設，要審慎討論可行性。記者林俊良／攝影

環島高鐵花東快及國六東延特別條例近期引發討論，民進黨立委吳秉叡詢問主計總處，3案通過估計需要2兆元，是否拿得出錢。主計長陳淑姿表示，須依規定審議，但金額龐大，可能排擠其他重大建設，要審慎討論可行性。

國民黨立委傅崐萁提出的「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等案，因建設規模龐大，牽涉金額相當高，社會討論度也高。

立法院財政委員會今天邀請主計總處主計長陳淑姿報告業務，朝野立委關注經濟成長及預算等議題。

吳秉叡質詢，根據交通部估計，花東交通建設3案通過的話，涉及經費達新台幣2兆元，主計總處是否拿得出這筆錢。陳淑姿答詢，原則上，一般重大建設計畫要先進行可行性評估、效益評估，並提到國發會審議，通過之後才決定是否興建。

陳淑姿並指出，金額較大的案子，如果經過審查，認為有必要性，也得共同研商如何籌措財源。

吳秉叡質詢強調，現在講的不是一般情況，當前國會是看力量而不講道理，主計總處要考慮到這件事情。陳淑姿認為，政府各項支出很多，要排優先順序、進行資源分配；如果法直接定了，會排擠其他重大建設，要審慎討論此案的可行性。

有關國民黨團、民眾黨團及立委相繼提出財劃法修正案，陳淑姿受訪時表示，主計總處關注3點，第1是需求無限但財源有限，期待地方縣市還是要能達到財政自主，第2保障財源，第3調劑盈虧。

陳淑姿指出，實際還是要看最終版本，但對各縣市來說都不會滿意，一定會很難分配，因為各縣市都想爭最大，「修法困難點在這裡」。

吳秉叡 環島高鐵 花東快 花蓮 陳淑姿

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