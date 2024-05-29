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蘇花下清水橋明天開放大車通行 日間3放行時段出爐

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台9線蘇花公路下清水橋因地震受損，目前僅限小車通行，預計30日起開放大客車限速通過，日間仍有施工交管。本報資料照片
台9線蘇花公路下清水橋因地震受損，目前僅限小車通行，預計30日起開放大客車限速通過，日間仍有施工交管。本報資料照片

台9線蘇花公路158.6公里處下清水橋在上月3日花蓮地震過後受損，目前便道僅限小車通行，公路單位積極搶修，明天清晨6時起大車也可限速通過，接下來到年底，辦理原橋位復建工程，每天日間3時段開放通行，夜間、假日全天不管制，端午連假也開放。

公路局東區養護工程分局南澳工務段表示，4月3日地震發生後即搶修下清水橋鋼便道，4月6日搶通，單線雙向開放小型車，接著辦理優化，拓寬及引道工程已完成，正施作護欄，明天就可開放大型車限速15公里雙向通行，不限車種，依原管制措施限車長12.2公尺以下車輛通行。

南澳工務段表示，今晚7時至明天清晨6時維持夜間預警性封閉，明天清晨6時至上午8時開放大小車輛通行。接下來重建原橋梁，每天上午8時至下午5時採3時段施工管制，上午10時至10時20分、中午12時至下午1時，下午3時至3時20分各放行一次。

南澳工務段表示，放行時段內到達管制點車輛將全數放行，下午5時至隔天上午8時及假日全天都不管制，預計年底前完工。

此外，9丁線64k+900至69k+10段邊坡仍處於不穩定狀態，有持續落石情況，以及台9丁線65k+500(和仁火車站)為土石流路段，為維護用路人安全，原行駛台9丁線和仁至大清水路段的管制大貨車及行人，一律通行蘇花改仁水隧道路段。

交通管制 南澳 地震 蘇花公路

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