台東傳代燒高雄垃圾 環局：要過議會

高雄市垃圾傳出要運到台東焚化爐代燒，台東縣議員擔心燒完的底渣和飛灰固化物會運到孕育良質米的縱谷鄉鎮，恐將影響米價及觀光。環保局表示，要不要代燒，都要送議會審議小組決定。

縣長饒慶鈴說，就算結果同意要代燒，燒完的垃圾一定得帶回去，不管代燒哪一縣市都是要自行帶回去，不可能把底渣和飛灰留在台東，「我們也沒有能力來處理，這部分是很清楚的，沒有模糊空間」。

台東焚化爐已試營運1年半，議會去年曾拒絕代燒南投縣垃圾，近日又傳出高雄市請託台東代燒垃圾，引起議員關注。

議員潘貴蘭指出，焚化後的底渣和飛灰固化物若放在縱谷鄉鎮垃圾掩埋場，一定會影響農產品及觀光發展，到時沒人想買優質米、紅烏龍等農品，也會降低遊客來縱谷旅遊的意願，不能不重視。

饒慶鈴強調，目前焚化爐底渣和飛灰固化物都花錢運至外縣市處理，沒有留在台東，之前在高雄代燒垃圾，所產生的底渣和飛灰至今仍暫存1萬2千公噸，一樣是花錢去化。

環保局表示，議會有成立焚化爐審議小組，縣長也多次進行專案報告說明，高雄市的垃圾要不要代燒，此案會送議會焚化爐審核小組，通過後才會同意代燒，民眾不用過於擔心。