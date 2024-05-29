大武崙沙灘 6月起救生員進駐

時序入夏，基隆市大武崙沙灘進入遊憩旺季，救生員6月1日起進駐沙灘，持續到10月底，並在海域設內外2條警戒線，著救生衣才能在內、外線間玩立槳等水上活動。當地民眾要求內線再往外移，否則無法玩水。有人建議在外圍增設消波塊提升安全性，市府表示將做水工試驗才知效果。

大武崙沙灘去年8月12日一日內接連發生3起溺水，釀3人死亡。市府事後採取海面浮球警戒線往內移等管制措施，防悲劇再發生。當地商家認為管制過嚴，因警戒線內縮後，距岸際太近，退潮時沒法玩水，遊客不想來，也沒有生意可做。

市議員吳驊珈昨邀市府產發處、救生團體和里長等地方人士，在大武崙沙灘了解市府管理方案。

議長童子瑋也到場，表示當地是基隆僅存的沙灘，當地人熟悉沙灘海象，建議多聽地方意見，加上專家提出的科學數據，找出意外發生原因並對症下藥，從嚴管制並非良策。

產發處表示，已在大武崙沙灘設置警告標誌和指示牌，提醒遊客海浪情況、危險區域、禁止游泳地點等資訊，用風險告示取代禁止，責任由玩家自負。6至10月水域活動旺季，市府會安排平日2名、假日4名救生員戒護，並有第三方監控、無人機巡檢及AI影像偵測及廣播，防範意外發生。

產發處說，市府與海委會、民間常不輕協會合作，在沙灘提供救生衣免費借用，首批救生衣已運抵，6月完成志工教育訓練就能上路。