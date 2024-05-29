花蓮十六股大道將設公園

花蓮市貓頭鷹公園是市區唯一的室內公園，每到假日吸引親子休憩，空間也變得擁擠，地方建議可利用十六股大道跨鐵路橋下約百坪的空間，建設兒童遊樂設施與體健設備，可遮風避雨。市長魏嘉彥昨允諾規畫未來增設運動休閒場所，讓民眾多一個休閒去處。

花蓮市區有3大親子公園，有貓頭鷹公園、長頸鹿公園與花岡山戲沙池，其中只有貓頭鷹公園是室內公園，每到下雨天，公園出現很多家長與小孩，影響遊樂品質。花蓮市民代表游政霖建議市區增設親子公園，主張十六股大道橋下空間大，可規畫成親子主題公園，同時結合長者的運動設施，甚至是極限運動場等。

市長魏嘉彥昨會勘，市民代表會主席李振瑋、市民代表游政霖、歐彥志、莊依婕和田珍綺皆出席關心。他們提出意見指出，橋下周邊是鐵路平交道與一般道路的迴轉道，若興建休閒設施，務必要將交通動線與安全性納入考量，也希望斟酌施作期程與預算，讓全年齡層的民眾都可以使用。

魏嘉彥說，十六股大道跨鐵路橋下的利用，匯集地方意見，希望爭取補助與市預算，增設一處運動休閒場所，初步規畫會有兒童遊樂設施與體健設備，未來也會視需求投入其他設施，提供市民多一處不受雨天影響的活動空間。

市公所表示，花蓮市十六股大道在2016年完工通車，連接美崙地區至中央路，是市區內東西向的交通要道，橋下用地是市公所維管，這次的市民代表會定期大會中，受到多位代表的關心，也順應民意，將展開工程相關規畫。